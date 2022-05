López Obrador: "El bloqueo a Cuba es una política genocida"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó como "genocida" el bloqueo de EE.UU. contra Cuba. "El bloqueo a Cuba es una política genocida. Como les gusta el beisbol en EE.UU., yo les diría que lucen mal. Es el derecho soberano de todos los pueblos de tener la forma de gobierno. Que ninguna nación poderosa intervenga", dijo el mandatario mexicano.

Durante su conferencia matutina de este martes, López Obrador celebró la postura de presidentes latinoamericanos que se opusieron a asistir a la Cumbre de las Américas (que se realizaría en junio próximo en EE.UU.) si no se extiende la invitación a países como Cuba y Venezuela. "Que no se excluya a nadie porque nadie tiene derecho de excluir", agregó el presidente mexicano.

Sin embargo, celebró que, hasta el momento, el Gobierno de Joe Biden haya escuchado los posicionamientos, sin cerrar la puerta de manera definitiva a la inclusión de todos los países latinoamericanos durante la cumbre.

"Nosotros vemos bien el planteamiento que han hecho varios gobiernos, no solo nosotros, de que se invite a todos, pues se está tomando en cuenta. No ha habido una respuesta negativa categórica [de EE.UU.], no han dicho no", expuso López Obrador.

El presidente mexicano también lamentó el clima de violencia que prevalece en Colombia, y lo atribuyó a una estrategia de miedo para desincentivar el voto antes de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo.

"Que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Lamento mucho lo que está pasando en Colombia, tenemos que buscar que haya paz", dijo López Obrador.

El comentario del mandatario mexicano se produjo luego de que el candidato opositor a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, denunciara públicamente un plan para asesinarlo.

"Es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no vota, cuando la gente no participa, con los votos que llevan acarreados pueden triunfar los corruptos", dijo de manera genérica sobre las elecciones en Colombia y también en México, donde se celebrarán elecciones para definir seis gubernaturas en junio próximo.