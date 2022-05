Biden tacha de "terrorismo nacional" el tiroteo en Búfalo y pide controlar las armas y "abordar la explotación de Internet para reclutar terroristas"

El mandatario subrayó que no se puede vivir en un país "donde personas negras que están haciendo sus compras pueden ser asesinadas a tiros con armas de guerra desplegadas en una causa racista".

El presidente de EE.UU., Joe Biden, llamó este martes a la sociedad estadounidense a rechazar el "veneno" de la supremacía blanca luego del tiroteo que dejó 10 muertos en la ciudad de Búfalo, en el estado de Nueva York.

"La supremacía blanca es un veneno [...] que atraviesa nuestro cuerpo político. [...] Necesitamos decir tan clara y enérgicamente como podamos que la ideología de la supremacía blanca no tiene cabida en EE.UU.", expresó el mandatario en un encuentro en Búfalo con los familiares de las víctimas de la matanza. "No hacerlo será complicidad. El silencio será complicidad. No podemos permanecer en silencio", agregó.

Asimismo, subrayó que no se puede vivir en un país "donde personas negras que están haciendo sus compras pueden ser asesinadas a tiros con armas de guerra desplegadas en una causa racista". "Tenemos que negarnos a vivir en un país donde el miedo y las mentiras se presentan para obtener poder y ganancias", manifestó.

En esa línea, Biden calificó el tiroteo como "terrorismo nacional". "Violencia infligida al servicio del odio y una sed salvaje de poder que define a un grupo de personas como inherentemente inferior a cualquier otro grupo", añadió. Por otra parte, pidió restricciones a la tenencia de rifles de asalto y "abordar la explotación implacable de Internet para reclutar y movilizar terroristas".

Ataque de odio racista

El mortal ataque de odio racista, que el perpetrador transmitió a través de Twitch, tuvo lugar el pasado sábado en el supermercado Tops Friendly Market de Búfalo. Las autoridades detuvieron a Payton Gendron, de 18 años, como presunto autor, y actualmente está acusado de haber planeado de antemano el tiroteo.

Antes del violento episodio, el sospechoso supuestamente publicó un manifiesto de 180 páginas en el que explica sus motivos y describe cuándo compró las municiones. De momento, el documento está siendo investigado.