Borrell asegura que la UE "no dejará que Ucrania se quede sin equipamiento militar" en un momento "crítico" de combates en Donbass

La Unión Europea no permitirá que Ucrania se quede sin equipamiento militar mientras el operativo militar de Rusia continúa en su territorio, declaró este martes Josep Borrell, alto representante del bloque para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

Según Borrell, el apoyo de la UE a Ucrania "está marcando la diferencia en el campo de batalla y en las capacidades del Ejército ucraniano". "Tenemos que mantener sus esfuerzos. Tenemos que reponer los recursos y las reservas. Este apoyo es crítico en este momento, ya que la guerra está en una fase crítica, en un punto de inflexión", afirmó durante una conferencia de prensa tras una reunión del Consejo de Seguridad de la UE.

"No podemos dejar que Ucrania se quede sin equipo. Y no lo haremos", subrayó, agregando que "la batalla en Donbass se encuentra en un momento en el que la contraofensiva de los ucranianos y el empuje contra los rusos están teniendo un éxito extraordinario".

Asimismo, el jefe de la diplomacia europea subrayó que los Estados miembros del bloque tienen recursos suficientes para seguir suministrando armas a Kiev. "La UE cuenta con recursos suficientes para garantizar que los suministros de equipo militar y armas continúen sin interrupción al mismo nivel durante el tiempo que sea necesario", aseguró, reiterando una vez más el deseo de garantizar la victoria militar de Ucrania.

Además, Borrell recordó que los ministros de Asuntos Exteriores de los países de la UE aprobaron este lunes otros 500 millones de euros (521 millones de dólares) del Fondo Europeo para la Paz para el suministro de armas a Ucrania, con lo que la cantidad total asignada para este fin asciende a 2.000 millones de euros (2.110 millones de dólares). El alto cargo indicó que los esfuerzos europeos para compensar las pérdidas militares de Ucrania en equipamiento no se limitan a esto. "Además, hay que tener en cuenta las entregas bilaterales, que realizan los países de la UE. No estoy preparado para nombrar su volumen total, pero es mucho más de lo que la gente cree", dijo.

"Prescindible en una guerra total híbrida contra Rusia"

A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó más temprano este martes que Occidente no necesita a Ucrania en sus esfuerzos por contrarrestar a su país. En su opinión, Kiev es "prescindible en una guerra total híbrida contra Rusia".

De acuerdo con el ministro, las intenciones de Occidente hacia su nación no las pone en duda nadie, y han sido expuestas públicamente. "Josep Borrell, jefe de la diplomacia de la Unión Europea, asegura que 'en esta guerra hay que conseguir la victoria en el campo de batalla'", acentuó. En este contexto, Lavrov recordó las declaraciones de los líderes de países como Reino Unido y Estados Unidos en las que expresan su compromiso de "derrotar" a Rusia. "Los británicos, los americanos, los presidentes, los primeros ministros han expresado: 'No tenemos derecho a dejar que Rusia gane, hay que derrotar a Rusia'. En otras palabras, declararon la guerra, no entre Ucrania y Rusia, sino entre Occidente y Rusia", aseveró.