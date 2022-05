El presidente de Guatemala anuncia que no asistirá a la Cumbre de las Américas

Alejandro Giammattei apuntó que Washington no lo invitaría a la reunión de alto nivel que se celebrará del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes que no participará en la Cumbre de las Américas, a celebrarse del 6 al 10 de junio en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

"No me van a invitar a la Cumbre; de todos modos, yo mandé a decir que no voy a ir (...) mientras yo sea presidente, a este país se le respeta", declaró Giammattei en el marco de la inauguración de una carpa cultural que instaló la Embajada de México en la municipalidad guatemalteca de Palencia.

El anuncio de Giammattei fue realizado después de que Washington criticó la reelección por cuatro años más de la actual fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, quien es señalada por EE.UU. como "actor corrupto y antidemocrático" e incluida desde septiembre de 2021 en la llamada 'Lista Engel', presuntamente por obstaculizar la persecución penal en casos de corrupción.

El lunes 16 de marzo, el Departamento de Estado de EE.UU. designó a Porras bajo la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones de Programas Relacionados y Operaciones Extranjeras, que implica que la fiscal y su esposo Gilberto de Jesus Porres de Paz "no son elegibles para ingresar" al territorio estadounidense.

Según el Departamento de Estado, Porras habría ordenado a los fiscales del Ministerio Público ignorar las investigaciones anticorrupción para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos

