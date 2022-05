El Pentágono sostiene que sus tropas no violaron ley alguna en un ataque aéreo en Siria que mató a civiles en 2019

Una investigación realizada por el Departamento de Defensa de EE.UU. concluyó que las tropas estadounidenses no violaron convenciones de guerra ni causaron deliberadamente víctimas civiles en un ataque aéreo que se llevó a cabo en 2019 cerca la localidad de Baguz, Siria, y mató a decenas de personas, entre ellas mujeres y niños.

"No hubo intención maliciosa o errónea", sostiene un memorándum difundido este martes por el general Michael Garrett, jefe del Mando del Ejército de EE.UU., quien revisó el incidente bajo la dirección del secretario de Defensa, Lloyd Austin. Señaló además que, aunque encontró "deficiencias en el cumplimiento de las políticas", no hay pruebas que apoyen "la alegación de que esas deficiencias fueron maliciosas o hechas para ocultar decisiones o acciones".

De acuerdo con la investigación, el ataque provocó la muerte de 52 combatientes del Estado Islámico, incluyendo un menor de edad, y otros dos insurgentes resultaron heridos. El incidente costó la vida a cuatro civiles: una mujer y tres niños, al tiempo que otras 11 mujeres y cuatro infantes sufrieron heridas, recoge AP.

Garrett aseveró en su informe que el comandante de la fuerza terrestre "no causó deliberadamente o con indiferencia gratuita víctimas civiles", y subrayó que la decisión de atacar fue necesaria para defender a elementos de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) que estaban bajo el fuego del Estado Islámico. Aseguró que se hicieron "múltiples esfuerzos para distinguir a los civiles" de los integrantes del grupo terrorista. Al mismo tiempo, el alto jefe militar admitió que el comandante en funciones se basó en datos "que no eran totalmente precisos"; sin embargo, agregó que sus acciones no pueden ser juzgadas en base a una información disponible solo en retrospectiva.

A su vez, el portavoz del Pentágono, John Kirby, al ser preguntado en una rueda de prensa acerca de por qué no se responsabiliza personalmente a nadie por la muerte de civiles, dijo que el secretario de Defensa está asumiendo la responsabilidad del Departamento. "Entiendo las preguntas sobre la rendición de cuentas, lo entiendo", dijo el vocero. Añadió que el general Garrett consideró que "el comandante de la fuerza terrestre tomó las mejores decisiones que pudo, dada la información que tenía en ese momento, dada una amenaza [del Estado Islámico] muy letal y muy agresiva, en un espacio muy reducido". "Es profundamente lamentable. Nos disculpamos por la pérdida de vidas inocentes", concluyó.

El incidente de Baguz

En noviembre de 2021, The New York Times informó que el Pentágono había ocultado información sobre un ataque aéreo que se saldó con importantes pérdidas de vidas inocentes. Según el medio, el 18 de marzo de 2019 un avión de combate F-15 estadounidense recibió la orden de Task Force 9, unidad de operaciones especiales desplegada en el terreno, de bombardear a una multitud de personas en un área aledaña a la localidad de Baguz, ubicada cerca de la frontera con Irak.

Las coordenadas del ataque aéreo fueron suministradas por el comandante de las fuerzas terrestres estadounidenses en la zona, que supuestamente había recibido antes informes de que no había civiles en el lugar. El diario indicó que la cúpula militar de EE.UU. restó importancia a los daños causados, se congeló una investigación independiente sobre el incidente y el propio ataque aéreo no se hizo público.

Además, el periódico proporcionó al Mando Central de Estados Unidos toda la información que había recogido. El Departamento de Defensa reconoció el ataque aéreo, así como la pérdida de vidas, pero sostuvo que el ataque estaba justificado. Sin embargo, el secretario de Defensa dio instrucciones al general Garrett para que realizara una nueva revisión de los hechos.