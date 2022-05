VIDEO: Militares ucranianos heridos que se rindieron en Azovstal agradecen el tratamiento médico que reciben en Donetsk

Varios de los militares ucranianos heridos, que se rindieron tras permanecer parapetados en la planta metalúrgica Azovstal (Mariúpol), fueron trasladados recientemente a centros hospitalarios de Donetsk para ser atendidos. Algunos de ellos han expresado su agradecimiento por el buen trato.

"Hay comida, hay doctores. ¡Gracias por todo!", asegura uno de ellos.

Además de los cuidados médicos esenciales, los soldados han sido revisados por especialistas y alimentados como parte de su tratamiento. "Me brindaron primeros auxilios, me vendaron en el departamento de traumatología, me dieron comida; así que no tengo ninguna queja", comentó otro de los uniformados.

Este lunes, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que acordó con los militares ucranianos, que se encuentran parapetados en la planta metalúrgica Azovstal, evacuar a sus heridos. Además, este miércoles detalló que un total de 959 combatientes del batallón nacionalista Azov, y militares ucranianos que se encontraban en la siderúrgica, dejaron las armas.