Se confirma la primera muerte de un menor por hepatitis aguda infantil en México

Autoridades sanitarias del estado mexicano de Hidalgo confirmaron que un menor de tres años murió este miércoles debido a un posible cuadro de hepatitis aguda infantil, lo que resultaría en el primer fallecimiento en el país por esa enfermedad de origen desconocido.

Asimismo dieron a conocer que hay al menos otros tres casos sospechosos en el estado, que se encuentran en observación.

"No quiero que todo el mundo entre en una paranoia o en una situación de alarma, pero desde el 3 de mayo de este año el Reino Unido ha reportado una gran cantidad de casos de hepatitis que no están asociados a hepatitis A, B, C, D o E", manifestó el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Benítez Herrera, citado por medios locales.

En cuanto al niño fallecido, estaba internado en la Ciudad de México, donde se encontraba en espera de un trasplante de hígado, órgano cuyo deterioro finalmente le provocó la muerte.

"La recomendación que yo hago es continuar con el uso de cubrebocas, uso de gel antibacterial, lavado de manos. Estamos en una época donde aumentan los casos de hepatitis viral tipo A. Tenemos que ser muy cuidadosos con los alimentos que comemos", aseveró Benítez Herrera.

Origen desconocido

Hasta el momento se desconoce la causa exacta de estas hepatitis. Sin embargo, las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes han llevado a expertos británicos a considerar probable que tengan un origen infeccioso y no toxicológico.

Según informó la OMS, se han producido "avances importantes" en estudios sobre su posible vinculación con el adenovirus y la infección por coronavirus.

Los primeros casos de este tipo fueron notificados a principios de abril por las autoridades sanitarias del Reino Unido, cuando se detectaron una decena de repentinas afecciones de esa índole en menores de 10 años previamente sanos. La enfermedad se ha extendido a Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y España, mientras que en América Latina se reportaron pacientes en Argentina, Panamá y Costa Rica.