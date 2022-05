Guillermo Lasso cumple su primer año en Ecuador: los 7 puntos clave para entender su gestión

Este 24 de mayo de 2022, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, cumple su primer año de mandato.

El banquero y político de derecha llegó a la Presidencia en la tercera ocasión que se presentó como candidato; luego de los intentos fallidos en 2013 y 2017. El año pasado, finalmente logró ganar al vencer en el balotaje a Andrés Arauz, de la coalición progresista Unión por la Esperanza (UNES).

En estos 365 días en el poder, la administración de Lasso ha tratado de cumplir con algunas promesas de campaña, mientras que otras se han quedado en el camino. Además, ha tenido que hacer frente, en ocasiones sin éxito, a diferentes crisis que se han generado en el país.

1.- Vacunación contra el covid-19

Una de las primeras metas que se trazó la administración de Lasso fue llegar a los 9 millones de vacunados contra el covid-19 en los primeros 100 días de mandato.

Según las cifras oficiales, desde el 21 de enero de 2021, cuando inició la fase cero de la vacunación, hasta el 24 de mayo, cuando Lenín Moreno entregó el poder a su sucesor, se colocaron 2.609.833 dosis. De ese número, 2.030.924 fueron primeras dosis y 578.909 segundas.

El 31 de mayo, una semana después de asumir la Presidencia, el Gobierno de Lasso lanzó el "Plan de Vacunación 9/100", para justamente cumplir la meta propuesta. Con ello, su administración inició el cronograma de inoculación oficialmente.

Hasta el 7 de septiembre, 99 días después de lanzado el "Plan de Vacunación 9/100", ya 9.263.839 habían recibido las dos dosis, de acuerdo con un documento del Ministerio de Salud Pública (MSP). De esa manera se cumplió con la meta trazada.

De acuerdo con el 'Vacunómetro Covid-19' del MSP, hasta el 18 de mayo pasado 13.956.857 personas ya habían recibido el esquema completo de vacunación de dos dosis, el 83,28 % de la población objetivo; 6.099.728 ya tienen una dosis de refuerzo y 275.401 ya cuentan con la cuarta vacuna o segunda dosis de refuerzo.

2.- Crisis carcelaria e inseguridad

Uno de los desafíos más grandes que ha tenido la administración de Lasso ha sido el aumento de la inseguridad en el país y la crisis desatada en las cárceles.

Desde 2020, en el país suramericano han muerto más de 400 reos en las prisiones. Ese año fueron 46, el año pasado 316 y en lo que va de 2022 unos 64.

Solo durante la administración actual se han registrado al menos cinco matanzas dentro de las cárceles, incluyendo a la peor masacre penitenciaria de la historia del país, que ocurrió el 28 de septiembre de 2021. Los hechos tuvieron lugar en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas No. 1, también conocido como Penitenciaría del Litoral o 'La Peni', ocasionando la muerte de 122 personas.

El país, además, ha registrado un aumento en los homicidios intencionales. Según cifras oficiales, el año pasado se registraron 2.496 asesinatos, alcanzando una tasa de 14,06 por cada 100.000 habitantes. En 2019 fue de 6,88 (1.188 homicidios) y en 2020 de 7,83 (1.371).

"El aumento en homicidios se debe en gran medida a la violencia en los centros de privación de libertad que inició desde al menos el año 2020, aunque también ha aumentado la violencia en las calles. En ambos casos, este incremento de violencia en la actividad criminal se vincula a la delincuencia organizada y a las dificultades que tiene el sistema de justicia y sus órganos auxiliares para investigarla y procesarla. A esto se suma el problema estructural del hacinamiento en los centros", dice el Ejecutivo en la exposición de motivos del proyecto de Ley Orgánica de Seguridad Integral y Fortalecimiento de la Fuerza Pública que entregó en enero pasado a la Asamblea Nacional.

Con ese proyecto, con el cual se plantean normas que regulan el uso progresivo de la fuerza y reformas a seis normativas existentes, el Ejecutivo tiene como propósito "fortalecer a la fuerza pública y dar respaldo a su labor". "Proponemos un solo cuerpo normativo que permita desarrollar acciones y mecanismos para la labor conjunta entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con el fin de dar una respuesta integral a la seguridad", dijo el mandatario.

Pablo Medina, politólogo y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pone en duda que la iniciativa contemple una seguridad integral, puesto que considera que para ello se necesita una política más amplia. "La política integral tiene que ver con salud, educación, condiciones de vida, eso es fundamental; si no estás trabajando en qué jóvenes tengan futuro, luego no te preguntes porqué entran en bandas, en mafias, son víctimas o entran al narcotráfico", manifiesta. Para él, el el proyecto no aborda otros aspectos de índole social.

Además del envío de ese proyecto de ley, Lasso ha declarado estado de excepción en dos ocasiones en varias provincias del país, con el objetivo de frenar la violencia.

3.- Papeles de Pandora

En octubre del año pasado salieron a la luz los Papeles de Pandora, una extensa investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que reveló que líderes mundiales en activo y otros que ya han dejado el poder escondieron propiedades e ingresos valorados en miles de millones de dólares en paraísos fiscales para no pagar impuestos. Lasso fue uno de los salpicados por la pesquisa.

La investigación señala al mandatario ecuatoriano de haber tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos 'offshore' en Panamá y los estados de Dakota del Sur y Delaware, en EE.UU. En concreto, según los documentos filtrados, Lasso ha tenido vínculos con: Bretten Trust, Liberty US Trust, Bernini Foundation, Bretten Holdings, Da Vinci Foundation, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC y Tintoretto International Foundation.

Pese a los señalamientos, la Contraloría General del Estado y la Asamblea Nacional le dieron en diciembre un frenazo al proceso que se había iniciado contra el mandatario por su aparición en los Papeles de Pandora.

4.- Asamblea, leyes y vetos

Aunque Lasso comenzó con una buena relación con la Asamblea Nacional, con el pasar del tiempo se ha ido deteriorando. Uno de los puntos más álgidos entre el Ejecutivo y el Legislativo se vivió en marzo pasado, cuando el Parlamento decidió negar y archivar el proyecto de Ley Orgánica para Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital que había sido enviado por el mandatario.

El archivo del proyecto provocó el enojo de Lasso, quien tildó de "ladrones" y "corruptos" a los legisladores y los acusó de querer chantajear al Ejecutivo a cambio de su voto favorable en el Parlamento.

Pero no ha sido el único desacuerdo. En febrero, el Congreso aprobó el proyecto de ley que permite la interrupción del embarazo en caso de violación; pero un mes después el mandatario presentó un veto parcial al documento, que modificó el 97 % de la norma.

Finalmente, a finales de abril se publicó la norma en el Registro Oficial, quedando oficialmente el texto presentado por el mandatario, que estableció, entre otras cosas, que el tiempo máximo en el cual se puede interrumpir el embarazo es de 12 semanas sin distinciones; la diferencia con el documento aprobado en la Asamblea es que aquel establecía este plazo para mujeres adultas y consideraba 18 semanas para niñas, adolescentes, mujeres en la ruralidad y pueblos y nacionalidades.

Lasso tampoco estuvo de acuerdo con la amnistía que el Parlamento concedió a 268 personas, incluyendo a procesados por las protestas de 2019 contra el gobierno de Moreno. Al respecto, el mandatario dijo que el Congreso "cometió un acto de injusticia" y desde el Ejecutivo se formalizó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional.

El mandatario también vetó las reformas que el Parlamento hizo a Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que daba paso a la equiparación salarial para más de 100.000 maestros del país.

5.- Protestas

Justamente el veto a esas reformas a la LOEI ha provocado en el país protestas por parte de docentes agrupados en la Unión Nacional de Educadores (UNE), que actualmente se encuentran en huelga de hambre, a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la objeción presidencial.

Pero no son los únicos que han protestado en este último año de gestión. Sindicatos, movimientos sociales y organizaciones indígenas realizaron fuertes manifestaciones el año pasado contra medidas económicas de ajuste del Gobierno y por el alza del precio de los combustibles. Finalmente, en octubre pasado, el mandatario congeló el costo de las gasolinas extra y ecopaís, las más usadas en el país, y del diésel.

El pasado 8 de marzo, cuando se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, decenas de mujeres fueron reprimidas por la Policía en las movilizaciones que realizaron en varias ciudades del país. Al respecto, Lasso dio su respaldo a la acción de los uniformados: "Como presidente del Ecuador, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y responsable de la Policía Nacional, yo siempre voy a estar del lado de los policías".

También ha protestado el personal de salud para que se les garantice estabilidad laboral, ante los despidos en el sector, así como para manifestar su preocupación por el debilitamiento del sistema sanitario.

Entre los indicadores sociales, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), a diciembre 2021, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 27,7 % y la pobreza extrema en 10,5 %.

La cifra está por debajo de la registrada a finales de 2020, que fue de 33 % la pobreza y 15,4 % la pobreza extrema; pero aún por encima de los datos antes de la pandemia, cuando en diciembre de 2019 cerró en 25 % la pobreza y 8,9 % la pobreza extrema.

6.- Los cambios en su Gabinete

En este primer año de Gobierno, por el Gabinete de Lasso han desfilado una gran cantidad de ministros, puesto que las renuncias han estado a la orden del día. Por ejemplo, a lo largo de este año, los ministerios de Gobierno, Defensa y Agricultura y Ganadería han tenido tres ministros cada uno.

Solo en la última semana de abril renunciaron cinco miembros del Gabinete. Entonces, dejaron sus cargos los titulares de las carteras de Defensa, Luis Hernández; Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo; la Secretaría de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez; y el ministro de Agricultura y Ganadería, Pedro Álava.

7.- Economía, FMI y salario mínimo

Recientemente, durante un acto simbólico para la apertura de una Oficina de Innovación del Ecuador en Israel, Lasso comentó que en este primer año de gestión, "el Gobierno puso la casa en orden con decisiones transparentes y responsables".

Eso, dijo, permitió "reducir el déficit, aumentar las reservas monetarias internacionales en un 60 %, desplegar un exitoso plan de vacunación contra el covid-19 para reactivar la economía y fortalecer las relaciones internacionales; además de impulsar la atracción de inversiones mediante estrategias como Ecuador Open for Business".

Según cifras oficiales del Banco Central del Ecuador (BCE), las reservas internacionales pasaron de 5.923 millones de dólares en mayo de 2021 a 8.425 millones de dólares al 13 de mayo de este año, un aumento del 30 %.

En la administración de Lasso se han firmado contratos de inversión por casi 5.000 millones de dólares y otros 3.758 millones están pendientes de aprobación, dijo el gerente general del BCE, Guillermo Avellán; aunque no todos esos recursos se desembolsarán inmediatamente, sino en plazos de 10 o 20 años.

Otros datos económicos en este primer año de gestión incluyen:

El Producto Interno Bruto (PIB) creció 4,2 % en 2021, de acuerdo con el BCE, tras la caída del 7,8 % en 2020, durante la etapa más fuerte de la pandemia del coronavirus.

Según el INEC, la tasa de desempleo en el país pasó de 6,3 % en mayo de 2021 a 4,8 % en marzo de 2022; sin embargo, apenas 32,7 % de la población en edad de trabajar tiene empleo adecuado.

La inflación anual se ubicó en 2,89 % en abril de 2022, siendo la más alta desde enero de 2016.

La canasta básica familiar pasó de 710,95 dólares en mayo de 2021 a 728,68 en abril de 2022, según cifras del INEC.

A esto se le suma que el salario básico pasó de 400 a 425 en este primer año de gestión. Lasso había prometido durante su campaña electoral que si llegaba a la Presidencia subiría el sueldo básico de 400 a 500 dólares; pero una vez en el poder, matizó la oferta aclarando que el alza de 100 dólares estaría prorrateada en los cuatro años que duraría su mandato.

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han seguido. El pasado 11 de mayo, el organismo informó que se alcanzó con el país suramericano un acuerdo a nivel técnico tras la cuarta y quinta revisión del programa económico de Ecuador en el marco del Servicio Ampliado (SAF).

El acuerdo ahora está sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI. Una vez concluidas las revisiones, Ecuador tendría acceso a unos 1.000 millones de dólares.

"Falsa reducción de déficit fiscal por subejecución presupuestaria; nula inversión pública; enormes recursos ociosos en reservas internacionales; sometimiento al FMI; banca pública destrozada; venta de activos públicos. Los ecuatorianos por los suelos pero la casa en orden", criticó el exministro de Economía, Carlos de la Torre.

Popularidad a la baja

En este año, la popularidad de Lasso ha caído. De acuerdo con Perfiles de Opinión, en julio de 2021, apenas a dos meses de haber asumido la Presidencia, 74 % de encuestados consideraban buena o muy buena la gestión del mandatario; a finales de abril, esa cifra bajó a 30,82 %.

En esa última encuesta, del mes pasado, 66,8 % de los entrevistados consideraron mala o muy mala la gestión de Lasso.