Una pareja muere tiroteada y calcinada por un ajuste de cuentas entre pandillas en Nueva York

Una joven pareja fue encontrada muerta este lunes, tras recibir varios disparos y ser quemada dentro de un vehículo en un parque del barrio neoyorquino del Bronx.

Según fuentes policiales, citadas por New York Post, Nikki Huang, de 23 años, y Jesse Parrilla, de 22, fueron asesinados debido a una disputa entre pandillas, provocada por un bolso robado.

La muerte de los jóvenes habría sido en represalia contra Huang por quejarse ante sus amigos pandilleros de que miembros de la banda rival la asaltaron el pasado domingo y le robaron el bolso.

Al parecer, Parrilla, un exjugador de baloncesto universitario, no era parte de la pelea mortal entre las bandas criminales Up the Hill y Down the Hill. Cuando ocurrió la agresión, "parece que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado", dijo un policía de Manhattan al medio. "No tiene antecedentes penales. Parece que solo estaba pasando el rato con Nikki", agregó.

Las autoridades informaron que luego de que Huang le diera aviso sobre el robo a sus amigos de la banda Up the Hill, la pandilla decidió vengarse con una serie de tiroteos y, como resultado, un miembro del grupo rival murió, aunque no se sabe si fue el autor del robo.

Ante ello, la respuesta de Down the Hill no tardó en llegar y decidieron retener a la propia Huang, que se encontraba con Parrilla, y la obligaron a llamar a un amigo suyo para que saliera de su casa y emboscarlo.

En algún momento después de la llamada, la joven pareja fue conducida a un área tranquila y arbolada cerca de un popular campo de golf del Bronx, donde les dispararon y prendieron fuego al automóvil en el que se encontraban.