"No se basan en nada": La jefa del Banco Central Europeo advierte de las inversiones en las criptomonedas

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se pronunció en contra de las criptomonedas, informó este sábado Bloomberg.

De acuerdo a la agencia, durante una entrevista con una televisión neerlandesa, Lagarde se pronunció contra el ahorro en criptoactivos y le preocupa los posibles inversores "que no entienden los riesgos, que lo perderán todo y que se sentirán terriblemente decepcionados".

"Creo que eso debería regularse", indicó la jefa del BCE, y afirmó que una alternativa viable a ellas sería el euro digital propuesto el año pasado por la institución que dirige.

"Mi muy humilde evaluación es que [las criptomonedas] no valen nada, no se basan en nada, no hay un activo subyacente que actúe como un ancla de seguridad", dijo Lagarde.

"El día en que tengamos la moneda digital del Banco Central, cualquier euro digital, lo garantizaré, por lo que el Banco Central lo respaldará y creo que es muy diferente a muchas de esas cosas", explicó la presidenta del organismo financiero.

En cuanto a su relación personal con las criptomonedas, Lagarde afirmó que no las posee porque quiere "practicar lo que predica", pero uno de sus hijos sí había invertido este tipo de activos, en contra de sus recomendaciones. "Es un hombre libre", indicó la jefa del BCE.

Lagarde ya demostró su actitud negativa hacia las criptomonedas. En septiembre pasado, las calificó como "activos altamente especulativos que, posiblemente, pretenden ser moneda, pero no lo son".

