"¡Que se vayan al carajo!": López Obrador responde a las críticas por la contratación de 500 médicos cubanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este viernes, durante su conferencia matutina, la estrategia de su Administración de contratar a 500 médicos especialistas cubanos para cubrir el déficit de galenos en áreas rurales del país.

Al referirse a los miembros de la oposición que se han manifestado en contra de la contratación de profesionales de la salud extranjeros –argumentando que hay suficiente personal sanitario en México– el mandatario desestimó su postura.

"Una vez que contratemos a todos los médicos [del país] y que sabemos que nos harán falta, sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, ¡que se vayan al carajo! Porque lo primero es la salud del pueblo", comentó el jefe del Ejecutivo.

Del mismo modo, señaló que, si el país carece de médicos, se debe a las políticas neoliberales impulsadas en los sexenios pasados, en los que se buscaba privatizar la educación. Según comentó, anteriormente las escuelas de medicina rechazaban a los aspirantes "con la mentira de que no pasaban el examen de admisión, y no era eso". "No era que no pasaran el examen, es que no había cupo porque las universidades públicas no contaban con presupuesto suficiente o no había las escuelas suficientes", recalcó.