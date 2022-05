"Yo ni siquiera debería viajar en aviones públicos": Myke Tyson habla por primera vez sobre su altercado con un pasajero en un vuelo

El excampeón de los pesos pesados de boxeo Mike Tyson habló este jueves por primera vez sobre el violento altercado que tuvo en un avión con otro pasajero, al que golpeó en reiteradas oportunidades.

"Me dijeron que no levantarían cargos. Me estaba jodiendo. Me había tomado fotos con este hombre. Yo ni siquiera debería viajar en aviones públicos", declaró el exboxeador en un episodio de su pódcast.

Asimismo, Tyson reveló que su esposa, Lakiha Spicer, con quien tiene dos hijos, no quiere que tome vuelos comerciales. "Ella se enoja, pero ¿qué voy a hacer en un maldito avión [privado] con mis amigos y [un guardaespaldas] que se supone que debe vigilarme?". "Un guardaespaldas y un maldito hombre sumiso. ¿Qué voy a hacer en un avión?". "[La situación] me hace estallar", agregó.

El mes pasado se hicieron públicas unas imágenes en las que se veía a Tyson golpeando repetidamente la cara de un pasajero sentado detrás de su asiento, que, según los testigos, lo estaba molestando al intentar entablar una conversación con él.

En el video se aprecia que, antes de la agresión, el pasajero estaba de pie sobre el asiento de Tyson, agitando los brazos y hablando de forma expresiva. Cuando el exdeportista se hartó de su comportamiento, le pidió que dejara de fastidiarlo. Sin embargo, el pasajero no le hizo caso, después de lo cual Tyson se dio la vuelta y empezó a propinarle puñetazos.

En tanto, las autoridades estadounidenses anunciaron la semana anterior que no presentarán cargos penales contra el exboxeador en relación con el incidente.

En diciembre de 2020, Tyson había advertido a las personas que se sentían "demasiado cómodas" faltando el respeto a los demás sin estar dispuestas a enfrentar las consecuencias.