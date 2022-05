Blinken insinúa que EE.UU. ya no mejorará las relaciones con Rusia

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, asistió a las ceremonias de graduación que se celebraron este 21 de mayo en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C., y les dijo a los estudiantes que planeaba dedicarle al presidente ruso, Vladímir Putin, la canción 'We Are Never Ever Getting Back Together' ('Nunca volveremos a estar juntos'), de la cantante Taylor Swift.

"Sí, la Universidad de Nueva York tiene a Taylor Swift como oradora de graduación. Ahora, mi personal no me permitió traer mi guitarra aquí para dedicar una interpretación de 'We Are Never Ever Getting Back Together' al presidente Putin", hizo saber Blinken, provocando las risas de la audiencia. "Dijeron que sería 'poco diplomático' y también 'vergonzoso'", agregó el secretario de Estado estadounidense.