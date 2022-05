El alcalde de Nueva York asegura que no le preocupa la propagación del virus de la viruela del mono

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, aseguró este sábado a The New York Post que no le preocupa la propagación del virus de la viruela del mono en la ciudad que gobierna, a pesar de que se tiene registro de un caso sospechoso en la zona de Manhattan.

Adams está convencido de que esta situación no va pasar a mayores debido a que cuentan con "el mejor Departamento de Salud"; no obstante, reiteró que van a "tomar decisiones correctas para la ciudad".

Este viernes, las autoridades de Nueva York confirmaron que un residente fue diagnosticado con el virus de la viruela del mono y que esperan la confirmación por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.