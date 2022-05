CEO de Pfizer: "Vivimos en una era del Renacimiento científico y en 10 años innovaciones muy serias cambiarán el mapa de las enfermedades"

El presidente y director ejecutivo de la empresa farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, señaló en una entrevista concedida este domingo a un canal de televisión de Grecia, de donde él es originario, que habrá mejoras importantes con respecto a los tratamientos contra el cáncer gracias a los avances científicos en esta área.

"La ciencia está madura en el campo del cáncer y veremos mejoras significativas en los protocolos de tratamiento existentes en los próximos años", indicó Bourla, quien añadió que no es "tan optimista sobre otras enfermedades", pero que, en el caso del cáncer, se encuentran "cerca de la meta".

En cuanto al coronavirus, afirmó que "no debemos relajarnos", pero enfatizó que no hay que preocuparse, ya que se tienen "suficientes armas" en el arsenal, refiriéndose no solo a la vacuna, sino también a los tratamientos, que si son utilizados de forma correcta deberían evitar las muertes de personas. "Podemos prevenir todas las muertes", aseguró.

Cuando se le preguntó sobre su opinión con respecto al virus de la viruela del mono, el CEO de Pfizer dijo que no le "preocupa que sea un gran riesgo, el objetivo es hacer frente al coronavirus, este es el riesgo real".

Durante un evento celebrado en su 'alma mater', la Universidad Aristóteles de Tesalónica, donde se le otorgó el nombramiento como presidente honorario de la Asociación de la Amistad Griego-israelí, Albert Bourla comentó que estamos viviendo "en una era de Renacimiento científico" y que "en los próximos diez años innovaciones muy serias cambiarán el mapa de enfermedades en el mundo".

Ο διεθνής απατεώνας CEO της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά ευχαρίστησε για την τιμή της σημερινής αναγόρευσής του σε επίτιμο πρόεδρο του Συνδέσμου Φιλίας Ελλάδας - Ισραήλ... pic.twitter.com/6OkPevtIBE — Nassos Kontonatsios (@grsail) May 22, 2022

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!