Un actor infantil de 'Tiburón' es nombrado jefe de Policía de la ciudad donde se rodó hace casi 50 años la película

Un estadounidense que cuando era niño apareció en 'Tiburón', la taquillera película de Steven Spielberg de 1975, se ha convertido 47 años después en jefe de Policía en la isla de Massachusetts donde se rodó la mayor parte de la cinta, según informó esta semana New York Post.

El sargento Jonathan Searle, que interpretó junto con su hermano a dos bromistas que colocaron una aleta de tiburón falsa en las aguas de Amity Island, ha sido nombrado jefe de Policía de la pequeña ciudad de Oaks Bluff, de 5.000 habitantes y ubicada en la isla de Martha's Vineyard. "Estoy claramente eufórico y me siento humilde y honrado de que me hayan ofrecido el puesto", declaró el oficial, de 56 años, a medios locales. "Es algo por lo que he estado trabajando durante toda mi carrera", añadió.

'Jaws' child star named police chief of town where movie was filmed https://t.co/s3R8zPh9Rvpic.twitter.com/5sKBJgDm9b — New York Post (@nypost) May 19, 2022

El exactor, quien es nativo de Martha's Vineyard y cuyo padre también fue jefe de Policía, abandonó la carrera cinematográfica a pesar de su papel en una de las películas más famosas de todos los tiempos, y se incorporó en 1986 a las fuerzas de orden del cercano pueblo de Edgartown.

En 2008, Searle, que fue ascendiendo poco a poco en el escalafón, acusó a un hombre de alteración del orden público por cometer lo que él mismo había hecho en la cinta: mentir y decir a los bañistas que había visto "dos enormes tiburones blancos nadando" frente a la isla. Además, recientemente ayudó a dirigir el Proyecto Outreach, una iniciativa que asocia a los agentes con entrenadores de recuperación para ayudar a los residentes que luchan contra la adicción a entrar en programas de tratamiento.

