Musk tacha de "sinsentido total" la idea de que tener menos hijos sería mejor para el medio ambiente

El empresario instó a mantener al menos el número actual de la población global para que la civilización no termine "en pañales de adulto".

El director ejecutivo de SpaceX y Tesla, Elon Musk, tachó de "sinsentido total" la idea de que tener menos hijos ayudaría a contrarrestar la crisis climática.

"Algunas personas piensan que tener menos hijos es mejor para el medio ambiente. Es un sinsentido total. El medio ambiente va a estar bien incluso si duplicamos el tamaño de los humanos", afirmó el 17 de mayo el multimillonario durante una videoconferencia en el evento All-in Summit.

El empresario acentuó que el mundo no debe permitir que la civilización "se reduzca a nada", señalando que tener hijos es "esencial" para mantenerla. "Al menos mantengamos nuestro número. No es necesario que crezcamos dramáticamente, pero al menos no disminuyamos gradualmente hasta que la civilización termine con todos nosotros en pañales de adulto, en un suspiro", enfatizó.

En este sentido, aludió a la tasa de natalidad en Japón, al afirmar que la población total del país asiático cayó en 600.000 personas el año pasado, lo que —según las estimaciones de Musk— podría provocar que esa nación "deje de existir".

Datos científicos

Mientras, un estudio publicado en 2017 concluyó que un menor número de personas podría disminuir drásticamente las emisiones de carbono, aportando a la lucha contra el cambio climático. Así, tener un hijo menos fue el factor más importante para reducir las emisiones personales en comparación con otros cambios del estilo de vida.

En concreto, las emisiones de CO2 caen en más de 58 toneladas por término medio al año en los países desarrollados. Mientras, renunciar al coche proporciona una baja de 2,4 toneladas anuales, según los científicos.

Sin embargo, las emisiones de CO2 difieren en función de si se trata de un país rico o pobre. "La disparidad en las emisiones por persona es más clara entre los países ricos y los pobres, ya que el [ciudadano] indio medio emite menos de una décima parte que el estadounidense o el canadiense promedio. Las emisiones mensuales por persona en los países ricos suelen ser superiores a las emisiones anuales por persona en los países más pobres", destacaron los autores del reporte del laboratorio de ideas Founders Pledge publicado en 2020.

Mientras, el último informe de la ONU sobre las Perspectivas de la Población Mundial de 2019 revela que el número de personas sigue en aumento, aunque a un ritmo más lento. Según el organismo mundial, la población global podría alcanzar unos 9.700 millones de individuos en 2050.