Zelenski se dirige a Occidente en Davos: "No esperen los disparos fatales, actúen de manera preventiva"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, sugirió este lunes que la operación militar rusa pudo haberse evitado si Occidente hubiera adoptado sanciones preventivas contra Rusia.

"Ahora vemos que el mundo escucha", expresó el mandatario durante su discurso en el marco del Foro Económico Mundial (FEM) que se celebra entre el 22 y el 26 de mayo en Davos, Suiza. En este sentido, agregó que su país está agradecido por el apoyo que le brindan otras naciones.

No obstante, Zelenski afirmó que la crisis no habría llegado a su punto crítico si los países occidentales habrían escuchado las preocupaciones expresadas por Ucrania el año pasado y "una serie entera de sanciones se habrían impuesto contra Rusia de manera preventiva".

"No debemos reaccionar sino actuar de manera preventiva. Y no solamente adaptarnos a la nueva realidad, a lo que ya tenemos, sino crear nuevas herramientas", aseveró el presidente ucraniano. "No esperen los disparos fatales. No esperen a que Rusia recurra a las armas químicas, biológicas o, Dios no lo quiera, nucleares", agregó.

Según el mandatario, sanciones "máximas" harán que cualquier Estado sepa "de inmediato" qué consecuencias pueden conllevar sus acciones. "Y creo que de momento no hay sanciones de este tipo contra Rusia", sugirió Zelenski que se pronunció a favor de la prohibición del petróleo ruso y la retirada total de los negocios extranjeros del mercado ruso. "No debe haber ningún comercio con Rusia", opinó.

Paralelamente, el presidente ucraniano sugirió también un "modelo de significado histórico" para reconstruir Ucrania, en el que cualquier país, ciudad o empresa socia podrá tomar patrocinio sobre cierta región, ciudad o industria ucraniana para garantizar su recuperación.

Así, el mandatario ucraniano y su homólogo polaco, Andrzej Duda, acordaron este domingo establecer un control aduanero conjunto y conceder a los ciudadanos de Polonia un estatus jurídico especial en Ucrania.