"Disparaban y se iban": Residente de Mariúpol cuenta cómo el regimiento Azov usaba infraestructura civil para sus armas

La mujer relató que los integrantes del batallón prometían borrar la ciudad "de la faz de la Tierra y no lo ocultaban".

Una residente de la ciudad de Mariúpol relató a RT cómo los miembros del regimiento neonazi ucraniano Azov usaban la infraestructura civil durante los combates por la urbe.

"Mientras nos escondíamos en la escuela, había un mortero enfrente, provocando fuego de respuesta contra nosotros. En otras palabras, nos usaban para cubrirse. Nos aterrorizaron así durante cinco días. Cinco días. Es decir, disparaban y se iban. Disparaban y se iban", contó la mujer.

Además, detalló que los miembros de Azov también desplegaban armas entre los edificios residenciales. De igual forma, lanzaban varios proyectiles y se iban, intentando provocar el fuego de respuesta. "Pero, gracias a Dios, esa respuesta nunca llegó durante aquellos días. Porque, de haber sucedido, habría dejado muchas víctimas", señaló la entrevistada.

Según la mujer, los integrantes del regimiento prometían borrar a Mariúpol "de la faz de la Tierra y no lo ocultaban". Además, gozaban de todo tipo de incentivos. "¿Las guarderías? Sin ningún problema. No pagaban por ello. Tampoco pagaban los servicios públicos. Se empleaban para recibir un sueldo en una empresa. Y también les pagaban un salario por estar de servicio. Así que recibían doble salario. Y al mismo tiempo no pagaban nada en ningún sitio", señaló.