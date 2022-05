Palestina entrega el expediente del asesinato de la periodista de Al Jazeera a la Corte Penal Internacional

Las autoridades de Palestina entregaron el expediente con materiales del asesinato de la periodista del canal catarí Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, a la Corte Penal Internacional en La Haya (Países Bajos). Así lo reveló el ministro de Exteriores de Palestina, Riyad al Maliki, en una entrevista con la agencia turca Andalou publicada este lunes.

El canciller precisó que el documento fue entregado hace dos días a la oficina del fiscal jefe de la CPI. "Lo ocurrido en el asesinato de Abu Akleh, es un crimen", afirmó al Maliki.

La periodista, ciudadana palestina-estadounidense, murió el 11 de mayo, mientras cubría una redada del país hebreo en un campo de refugiados en la ciudad de Yenín, en Cisjordania. Al Jazeera culpó a las fuerzas israelíes de haber perpetrado deliberadamente el crimen "a sangre fría". Las autoridades de Palestina también responsabilizaron a efectivos de Israel.

La semana pasada salió a la luz un video que muestra el momento antes de que la reportera fuera alcanzada por la bala. En las imágenes, verificadas por Al Jazeera, se puede ver a un grupo de periodistas, entre ellos Abu Akleh, de 51 años, con chalecos antibalas azules para la prensa, y otras personas desarmadas cuando las Fuerzas de Defensa de Israel empiezan a disparar. El video respalda los informes de los testigos de que no hubo enfrentamientos entre los militares israelíes y los combatientes palestinos en el momento del tiroteo, como ha sugerido la parte hebrea.

Palestina e Israel no lanzaron una investigación conjunta para esclarecer los pormenores de lo sucedido. Se reportó que el Ejército del país hebreo habría dado con el rifle con el que se disparó a la mujer, pero no estaba seguro, dado que las autoridades palestinas no entregaron la bala por falta de confianza.

Mientras, Palestina lleva a cabo su propia pesquisa. Por su parte, los medios israelíes informaron que el Ejército no tiene planes de investigar la muerte de la periodista por posible oposición dentro de la sociedad.