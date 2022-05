Un primer tenista se retira de Wimbledon tras la decisión de la ATP de quitarle al torneo el derecho a dar puntos clasificatorios

El tenista francés Lucas Pouille se convirtió en el primer jugador en negarse a participar en Wimbledon después de que la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) retirara al torneo londinense el derecho a dar puntos de clasificación a los participantes, informa el diario deportivo L'Equipe.

La medida, anunciada por la ATP el pasado 20 de mayo, está destinada a contrarrestar la decisión de los organizadores de Wimbledon de excluir a los tenistas de Rusia y Bielorrusia de la edición de este año, un paso que "socava" los principios de la asociación.

Pouille también criticó la decisión de Wimbledon de prohibir la participación de jugadores rusos y bielorrusos. "Entiendo la frustración de los jugadores rusos y lo injusta que es la situación", señaló el deportista.

No obstante, opinó que la decisión de la ATP, a su vez, amplió el alcance de las sanciones a todos los participantes del torneo. "Ahora hay injusticia en relación con 240 jugadores en vez de 12. No debemos pagar por las consecuencias", defendió.

Paralelamente, la tenista japonesa Naomi Osaka también afirmó al medio que no está "al 100 %" segura de que vaya a participar en el Grand Slam londinense.

"Siento que si juego en Wimbledon sin puntos es más como una exhibición", dijo. "Todavía no me he decidido, pero me inclino más por no jugar, dadas las circunstancias actuales", agregó la ex número 1 del mundo, si bien señaló que no se trata de una decisión definitiva.