La presidenta de SpaceX defiende a Elon Musk frente a las acusaciones por conducta sexual inapropiada

"He trabajado estrechamente con él durante 20 años y nunca he visto ni oído nada que se parezca a estas acusaciones", indicó Gwynne Shotwell.

La presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, ha salido al paso de las acusaciones por conducta sexual inapropiada dirigidas contra Elon Musk, reportó este lunes CNBC, que tuvo acceso a un correo electrónico dirigido la semana pasada por Shotwell a los empleados de la compañía.

"Creo que son falsas, no porque trabaje para Elon, sino porque he trabajado estrechamente con él durante 20 años y nunca he visto ni oído nada que se parezca a estas acusaciones", indicó la presidenta de SpaceX.

Shotwell subrayó que "nunca comentará ningún asunto legal relacionado con cuestiones laborales" y recordó que Musk ha negado públicamente las acusaciones como "totalmente falsas".

Recientemente, Insider reportó que SpaceX habría pagado a una azafata 250.000 dólares para resolver una demanda por conducta sexual inapropiada contra Elon Musk.

La auxiliar de vuelo alegó que en 2016, durante un vuelo a Londres, Musk actuó de manera inapropiada y le pidió que fuera a su habitación "para recibir un masaje de cuerpo entero". Según la azafata, el empresario "expuso sus genitales" y luego "la tocó y se ofreció a comprarle un caballo si ella 'hacía más', en referencia a la realización de actos sexuales".

El empresario calificó la historia de "ataque por motivos políticos", luego de que esta semana manifestara públicamente que votará por los republicanos.