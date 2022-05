Reportan que Occidente considera enviar buques de guerra al mar Negro para escoltar barcos que exportan grano ucraniano

El Reino Unido está coordinando con sus aliados un posible plan para enviar buques de guerra al puerto de Odesa, en el mar Negro, para ofrecer una escolta protectora a los barcos que exportan grano ucraniano, reportan medios.

Según The Guardian, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, propuso el plan este lunes durante las conversaciones con su homóloga británca, Liz Truss, en Londres. "Nos acercamos a una nueva cosecha y no hay otra forma práctica de exportar el grano que no sea a través del puerto de Odesa en el mar Negro", afirmó Landsbergis al diario, agregando que "no hay forma de almacenar este grano y no hay otra ruta alternativa adecuada".

"Se trataría de una misión humanitaria no militar", precisó el alto funcionario, subrayando que "no es comparable con una zona de exclusión aérea". Asimismo, Landsbergis sugirió que, además del Reino Unido, los países afectados por la posible pérdida de grano, como Egipto, podrían proporcionar la protección necesaria.

Al ser preguntado sobre cómo Truss reaccionó al plan, el canciller lituano destacó que "el Gobierno británico está interesado en ayudar a Ucrania en todo lo que pueda". "El Reino Unido ha dado pasos muy firmes y decisivos en esta crisis y quizá exista la posibilidad de que [...] participe", señaló.

Por su parte, Truss indicó que lo más importante ahora es "tratar este problema de seguridad alimentaria mundial". "El Reino Unido está trabajando en una solución urgente para sacar el grano de Ucrania", aseguró.

Desde la ONU han declarado en reiteradas ocasiones que los combates en Ucrania pueden tener repercusiones humanitarias graves en el mundo, incluida la hambruna. En particular, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA) estimó en un informe publicado el pasado 8 de abril que las exportaciones del trigo por parte de Rusia y Ucrania representaron un 30 % del mercado global en 2021.