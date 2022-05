El canciller de China realizará esta semana una visita "histórica" a las Islas Salomón en medio de temores de EE.UU. y Australia

El Gobierno de las Islas Salomón ha comunicado que el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, realizará esta semana una visita oficial "histórica" a la nación insular del Pacífico sur.

La visita de Wang, que se llevará a cabo el 26 y 27 de mayo, es la de más alto rango después de que los dos países formalizaran las relaciones diplomáticas hace 32 meses. El canciller chino se reunirá con su homólogo salomonense, Jeremiah Manele, así como con el primer ministro, Manasseh Sogavare, y otras autoridades locales.

Este lunes, el embajador de China en las islas, Li Ming, notificó a Sogavare que Wang llegaría con una delegación de 20 personas y asistirán a varias reuniones de alto nivel. "Lo más destacado de la visita es la firma de una serie de acuerdos bilaterales clave con el Gobierno" salomonense, declaró Ming.

"Amigos de todos"

Por su parte, el primer ministro destacó que China es uno de los socios clave para el desarrollo de las Islas Salomón y calificó la visita del ministro de Exteriores como un "hito" en las relaciones bilaterales. "Siempre nos mantendremos fieles a nuestra política de amigos de todos y enemigos de ninguno", puntualizó Sogavare.

La noticia de la visita del jefe de la diplomacia china a la nación insular se produce en un momento de preocupación en EE.UU., Australia y otros países de la región, que temen que el gigante asiático pretenda construir una base militar en las Islas Salomón. Pekín y Honiara firmaron en abril un acuerdo de seguridad, cuya versión final todavía no ha sido divulgada. Sin embargo, ambos gobiernos han rechazado la retórica de que su acuerdo incluye el establecimiento de una base.

A principios de mayo, Manasseh Sogavare denunció que tras la firma de dicho pacto su país está "bajo amenaza de invasión". Aunque no mencionó a ningún Estado en particular, aparentemente se refería a Australia y EE.UU., que han señalado repetidamente que no tolerarían una base militar china en el archipiélago.

"Estamos siendo tratados como estudiantes de jardín de infantes que caminan con un [revólver] Colt .45 en nuestras manos y, por lo tanto, debemos ser supervisados. Nos sentimos insultados", condenó el primer ministro salomonense.