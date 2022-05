"Todos pierden": Djokovic critica la decisión de Wimbledon de vetar a los tenistas rusos y bielorrusos

El tenista serbio Novak Djokovic ha criticado la decisión de los organizadores del torneo Wimbledon de vetar a los tenistas rusos y bielorrusos, según lo expresó este lunes tras disputar un partido del Abierto de Francia, informa The Sporting News.



"Ellos [el All England Lawn Tennis and Croquet Club] no lo han discutido con nadie de la ATP [Asociación de Tenistas Profesionales] ni con ningún jugador individual, o, para el caso, jugadores rusos o bielorrusos, solo para comunicarse y entender si hay un terreno común donde ambas partes podrían alcanzar un compromiso y algo podría funcionar", declaró. "Creo que fue una decisión equivocada. No la apoyo en absoluto", añadió.

Asimismo, Djokovic indicó que tiene previsto participar en dicho campeonato, pese a que la ATP decidió retirar a Wimbledon el derecho a dar puntos de clasificación a los participantes tras la medida excluyente, por lo que perdió su estatus como torneo del Grand Slam y se convirtió en un mero torneo de exhibición.

"Wimbledon sigue siendo Wimbledon, era mi sueño de niño, nunca busqué puntos o premios en metálico, pero entiendo al grupo de jugadores afectados. Es una situación en la que todos pierden", continuó, señalado que tendría que haber algunos estándares o criterios, "algo de respeto mutuo".

"Mucha separación"

No obstante, esto le supondrá perder 2.000 puntos, ya que fue el ganador de ese campeonato en 2021. A ellos se sumarían otros 2.000 que perdió a primeros de este año, después de que no le permitieran defender su título de campeón del Abierto de Australia por su estado de vacunación.

Por otro lado, el tenista de 35 años, que ha ganado 20 Grand Slams, expresó su preocupación ante la mayor división en el mundo del tenis. "Cualquier cosa que decidas, desafortunadamente, va a crear mucho conflicto, mucha separación en lugar de unificación", lamentó.

El Campeonato de Wimbledon se celebrá entre el 27 de junio y el 10 de julio en las afueras de Londres (Reino Unido). Algunos de los mejores tenistas del mundo, incluidos los rusos Daniil Medvédev y Andréi Rubliov y las bielorrusas Aryna Sabalenka y Victoria Azarenka, no podrán participar en el torneo.

