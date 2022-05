Saudi Aramco advierte que la crisis energética mundial empeoraría cuando la demanda aumente por la aviación y por China

La crisis energética mundial puede empeorar aún más a medida que la demanda de sectores clave se recupere, advirtió el director ejecutivo de la petrolera saudita Saudi Aramco, Amin Nasser.

"El mundo está funcionando con menos del 2 % de la capacidad disponible [de crudo]. Antes del covid-19, la industria de la aviación consumía 2,5 millones de barriles de petróleo diarios más que hoy. Si la actividad de la industria de la aviación empieza a acelerarse, habrá un gran problema", dijo Nasser a Reuters al margen del Foro Económico Mundial en Davos.

Además, las restricciones por el coronavirus impuestas en China no durarán por mucho tiempo y, por lo tanto, la demanda mundial de petróleo volverá a crecer, señaló. Las autoridades de Shanghái ya están suavizando las medidas de confinamiento después de siete semanas, con el objetivo de volver a la vida normal en fases a partir del 1 de junio.

La crisis empezó antes de la pandemia

Si bien la operación militar de Rusia en Ucrania y las sanciones impuestas por Occidente en represalia contra Moscú dispararon los precios del crudo, esto "habría pasado" de todas formas porque la actual crisis energética viene desde antes del conflicto, aclaró el jefe de la compañía petrolera más grande del mundo. "Estábamos pasando por una crisis energética por falta de inversión, y empezó a sentirse a raíz de la pandemia", agregó.

Según Nasser, el mundo se enfrenta a una gran escasez de suministro de petróleo, debido a que la mayoría de las compañías temen invertir en el sector petrolero ante las presiones de la política de energías renovables. El proceso de transición energética a menudo resultaba caótico y disruptivo, lamentó.

"No hay un buen plan. Cuando no tienes el plan B listo, no satanices el plan A", dijo el Ejecutivo. Muchos políticos e instituciones como la Agencia Internacional de Energía o en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático "dicen que para el 2030 ya no necesitamos [a las petroleras], entonces, ¿para qué construir un proyecto que lleva 6 o 7 años materializarlo?", cuestionó.

Un mayor uso de carbón

Nasser considera que los pasos en falso durante la transición energética global solo alentarían un mayor uso del carbón por parte de países en vías de desarrollo. "Para los Gobiernos de esas naciones, la prioridad es poner comida en la mesa para su gente. Si el carbón puede hacerlo a mitad de precio, lo harán con carbón", valoró.

Por otro lado, subrayó que Saudi Aramco no puede ampliar rápidamente su capacidad de producción pese a los pedidos de Occidente para hacerlo. Insistió en que la petrolera se apegaría a su objetivo original de expandir la capacidad a 13 millones de barriles por día desde los 12 millones actuales para el año 2027.

"Si pudiéramos hacerlo [ampliar la capacidad] antes de 2027, lo habríamos hecho. Esto es lo que les decimos a los políticos. Lleva tiempo", concluyó.