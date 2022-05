FT: El primer ministro húngaro sugiere posponer la discusión sobre el embargo al petróleo ruso

Hungría no apoyará la decisión de la Unión Europea de imponer un embargo al petróleo ruso hasta que la organización le proporcione más detalles sobre su ayuda financiera y sugiere que no se lleve la decisión a una cumbre de líderes de la UE hasta que no se resuelvan estas disputas, señaló el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una carta al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a la que tuvo acceso Financial Times.

"Discutir el paquete de sanciones a nivel de liderazgo en ausencia de consenso sería contraproducente", reza el texto.

Los comentarios de Orbán vienen después de una reunión por videoconferencia celebrada este lunes con Michel para abordar la prohibición de las importaciones del petróleo ruso por la Unión Europea. En el encuentro los dos altos funcionarios abordaron el impacto del conflicto en Ucrania en Europa, incluyendo la seguridad militar, energética y alimentaria, reportan medios locales, que citan al portavoz del primer ministro, Bertalan Havasi.

Así, el mandatario húngaro expresó que se requiere encontrar una solución al problema de abastecimiento de Hungría antes de imponer sanciones al suministro de petróleo ruso y reiteró su compromiso con la seguridad energética de su país.

A primeros de mayo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentó el sexto paquete de sanciones contra Rusia, que prevé, entre otras cosas, "una prohibición del petróleo ruso". La funcionaria indicó que "no será fácil" e instó a alcanzarlo "de forma ordenada" para "maximizar la presión sobre Rusia y minimizar el impacto en [las] economías" comunitarias.

Sin embargo, la UE no ha podido llegar a un consenso sobre las propuestas para prohibir las importaciones de petróleo ruso, ya que varias naciones se resisten a llevar a la práctica dicha medida.

En particular, el ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, afirmó que la economía de su país "moriría" sin el abastecimiento del petróleo y el gas rusos. "Si estamos desconectados del petróleo ruso, físicamente es imposible comprar suficiente petróleo de cualquier otra fuente para hacer funcionar nuestro país, nuestra economía", señaló el canciller.

Asimismo, Szijjarto comunicó que Budapest debería recibir una multimillonaria compensación económica por parte de la Unión Europea para aceptar apoyar la prohibición del petróleo ruso. "La UE debería ofrecer una solución: financiar las inversiones y compensar los aumentos de precios (resultantes), lo cual requiere una modernización total de la estructura energética de Hungría en una magnitud de entre 15.000 y 18.000 millones de euros", señaló el ministro.