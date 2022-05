VIDEO: Anciano se cose la boca y se entierra vivo en protesta por el abandono del Estado colombiano

Un hombre de 73 años decidió coserse la boca y luego enterrarse vivo en el patio de su propia vivienda, ubicada en la localidad de Usme, en Bogotá (Colombia), para buscar la ayuda del distrito ante su crítica situación económica, recoge W Radio.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD

En Usme un abuelo decidió enterrarse vivo en el patio de su vivienda en protesta por el abandono del estado del que asegura estar viviendo. A Don Luis anoche se lo llevaron a un hospital y no más. No lo ayudó la alcaldía. Se volvió a enterrar @ClaudiaLopez@integracionbta@Citytvpic.twitter.com/ebWzAm5Kle — Leonardo Ballesteros (@BallesterosLeo) May 24, 2022

Luis Miguel López, que vive en condiciones precarias en una casa construida a partir de madera y latas donde no tiene luz, ni agua, trabajaba vendiendo sus artesanías hasta que fue atracado en octubre del año pasado. "Lo apuñalaron y le robaron unos cuatro millones de pesos que tenía. Una de sus manos no le funciona después de eso, lo sacaron de donde estaba viviendo y no tiene subsidio de adulto mayor", relataron los vecinos.

Tras el incidente del que todavía se está recuperando y en el que le robaron todo su material de trabajo, el hombre perdió su única manera de subsistir. Y aunque pidió ayuda a la Alcaldía de la capital colombiana, nunca fue escuchado.

"Necesita una colaboración, no un mercado sino un auxilio", señaló el hijo de López, que, ante la falta de empleo, asegura que no puede ayudar a su padre. "Mi papá no tiene cómo trabajar, tiene 74 años y no vio otra opción que enterrarse, él todavía está recuperándose de lo qué pasó, tiene heridas en la cabeza, pecho, pues fueron unas 14 puñaladas", detalló.

El lunes, el hombre fue trasladado a un centro médico donde pasó la noche bajo vigilancia médica, pero no recibió ayuda por parte de las autoridades, aseguró el periodista Leonardo Ballesteros. "No lo ayudó la Alcaldía. Se volvió a enterrar", lamentó.