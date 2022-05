India restringirá las exportaciones de azúcar para evitar el incremento de los precios internos

Por primera vez en seis años, el Gobierno indio restringirá las exportaciones de azúcar para evitar un aumento en los precios internos.

La Dirección General de Comercio Exterior anunció que la exportación de azúcar pasará a la "categoría restringida a partir del 1 de junio", medida que se mantendrá hasta el 31 de octubre de este año o hasta nueva orden, recoge The Economic Times.

La medida tiene el objetivo de mejorar la disponibilidad del edulcorante en el mercado interno y controlar el aumento de los precios durante la temporada de cultivo y cosecha 2021-22 (octubre-septiembre).

Según un funcionario del Gobierno, citado por Reuters, esto podría limitar las exportaciones de esta temporada a un máximo de 10 millones de toneladas métricas.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Shree Renuka Sugars, Atul Chaturvedi, dijo a The Economic Times que "el Gobierno quiere monitorear las exportaciones para que no crucen la cifra mágica de 10 millones de toneladas. En cuanto a esa cantidad, tenemos serias dudas sobre si realmente se lograrán los 10 millones de toneladas o no". Explicó además que solo se han exportado alrededor de 7,2 millones de toneladas, "y una vez que comience la temporada de lluvias, las exportaciones de todos modos disminuirán".

La Asociación India de Molinos de Azúcar estima que el país producirá en esta temporada 35 millones de toneladas, de las cuales consumirá 27 millones. Si se cuentan las existencias restantes de la temporada pasada, de alrededor de 8,2 millones de toneladas, India cuenta con un superávit de 16 millones, incluidos cerca de 10 millones para exportaciones.

India es el mayor productor de azúcar del mundo y el segundo mayor exportador, después de Brasil. Entre sus principales clientes están Bangladesh, Indonesia, Malasia y Dubái. Tras la noticia, las disponibilidades y ofertas de azúcar en la calle Dalal de Bombay, donde se ubican la bolsa y otras instituciones financieras, se vieron afectadas y en su mayoría cayeron más de 5 %, informó The India Times.

Esta medida se suma a la prohibición de las exportaciones de trigo, anunciada hace poco más de una semana en medio del "repentino aumento de los precios mundiales", en razón de "factores que ponen en peligro la seguridad alimentaria de la India, los países vecinos y otros países vulnerables".