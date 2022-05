"Sentí una descarga eléctrica y me desperté en el agua": La única superviviente de la caída de un avión en el Índico declara ante un tribunal

La única superviviente de un accidente aéreo ocurrido en 2009 en el océano Índico se presentó este lunes en un tribunal de París para relatar su experiencia durante el siniestro del vuelo operado por la aerolínea nacional yemení, que costó la vida a 141 pasajeros, entre ellos su madre, y a 11 miembros de tripulación, recoge AP News.

"Estábamos aterrizando, empecé a sentir algunas turbulencias, pero la gente no parecía preocupada por ello. Luego, sentí una descarga eléctrica y me desperté en el agua", recordó Bahia Bakari, que en el momento del accidente tenía 12 años.

"No recuerdo qué pasó entre que estuve sentada en el avión y me encontré en el agua. Tengo un agujero negro", confiesa Bakari, que relató cómo permaneció aferrada a una pieza de avión flotante durante 11 horas hasta que fue hallada por unos pescadores.

Cuando volvió en sí, oyó "voces femeninas que gritaban pidiendo ayuda en idioma comorano", aunque luego se quedó dormida y se despertó sola cuando las pasajeras ya habrían perdido la vida.

"Fue muy largo. Casi me rendí. Casi perdí la esperanza. Pensar en mi madre me ayudó a aguantar. Me convencí de que todos, excepto yo, habían llegado a casa sanos y salvos", confiesa la joven, que ahora tiene 25 años.

La aerolínea nacional conocida ahora como Yemenia está acusada de homicidio involuntario y lesiones no intencionadas durante el vuelo, que despegó el 30 de junio de 2009 de la capital yemení, Saná, rumbo a Moroni, la capital de las Comoras.

Este mes de mayo, Bakari, que se describe a sí misma como "una comorana orgullosa", se unió a los más de 250 demandantes, comoranos en su mayoría, en este caso judicial. Sin embargo, ningún representante de la compañía, que se enfrenta a una multa de hasta 237.000 dólares, asistió al proceso en París. El juicio finalizará el 2 de junio.