Condenan a 10 años de prisión a un hombre indio por causar la "muerte por dote" a su esposa

Un tribunal del estado de Kerala, en el sur de la India, condenó este martes a un hombre a 10 años de prisión por cargos relacionados con la llamada "muerte por dote", en virtud de la cual se puede denunciar a las personas que causen el deceso de la esposa directamente o mediante inducción al suicidio para aprovecharse de la dote aportada por su familia tras la boda, informa India Today.

Kiran Kumar, el viudo de la joven estudiante de medicina, Vismaya Nair, que se quitó la vida en la casa de su entonces marido en verano de 2021, fue declarado culpable de los delitos de violencia doméstica, inducción al suicidio y acoso permanente vinculado a la dote, según lo prescribe la Ley india.

Aunque las dotes se prohibieron en el país en 1961, todavía son muy habituales en todo su territorio, llevando a miles de femicidios anuales.

Según reza la sentencia, Vismaya se suicidó tras ser abusada física y psicológicamente por su esposo.

La familia de Nair había acordado entregar a Kumar 100 soberanos de oro, un terreno y un auto para asegurar el matrimonio, recoge The Times of India. No obstante, el hombre no estaba contento con el modelo del vehículo y exigía más dinero, según los documentos judiciales

Los investigadores lograron recuperar las conversaciones grabadas en el teléfono de Kumar a través de un control cibernético, que posteriormente presentaron como prueba en el tribunal. En total, el procedimiento legal duró cuatro meses.