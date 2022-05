Un inversor estadounidense advierte que EE.UU. busca crear un 'default' artificial en Rusia al negarse a renovar su licencia de pagos

Estados Unidos intenta hacer que Rusia declare un 'default' artificial al negarse a prorrogar su licencia de pagos de bonos extranjeros, expresó este miércoles Kyle Shostak, director de la empresa de inversiones estadounidense Navigator Principal Investors, en una entrevista con TASS.

Este martes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció que no renovará la exención de sanciones que permitía procesar los pagos de la deuda externa de Rusia y que expiró a las 4:01 (UTC) de este miércoles 25 de mayo. La negativa de Washington hizo imposible que los pagos se realicen en dólares.

Shostak explicó que la medida de EE.UU. significa que los tenedores de bonos no podrán recibir pagos en dólares u otras monedas extranjeras. Si bien en teoría existe la posibilidad de realizar los pagos en euros, libras y francos suizos, "en realidad este tipo de pagos se dificulta" debido a las posturas de los bancos agentes de pago que dependen del regulador estadounidense y no quieren ser acusados de violar las sanciones, aclaró.

Según el inversor, la decisión del Departamento del Tesoro "de facto pasará las obligaciones de Rusia a la categoría de impago", de acuerdo con la definición adoptada por las agencias de calificación internacionales.

"Hay dinero y disposición a pagar"

Ante las decisión del regulador del país norteamericano, desde el Ministerio de Finanzas ruso recordaron que las restricciones actuales "no tienen nada que ver con la situación de 1998 cuando Rusia no tenía fondos para pagar sus deudas". "Ahora hay dinero y disposición a pagar", aseveró el ministro de Finanzas de Rusia, Antón Siluánov. "Esta situación artificialmente creada por un país no amistoso no afectará la calidad de vida de los rusos", enfatizó.

"La situación no puede llamarse de otra forma sino coerción [para declarar] un 'default' artificial. Rusia actualmente tiene fondos suficientes para realizar los pagos sobre su deuda externa", sostuvo Shostak.

La institución rusa afirmó que la postura adoptada por Washington perjudica sobre todo a los inversores extranjeros y "socava la credibilidad de la infraestructura financiera occidental".

Pagos en rublos

Paralelamente, el Ministerio de Finanzas de Rusia anunció que el país seguirá realizando los pagos en rublos con posibilidad de convertirlos a la divisa original del contrato a través del Depositario Nacional de Valores de Rusia que servirá como agente de pago.

De acuerdo con Shostak, existe la categoría de inversores que podrían aceptar crear cuentas en rublos para no salir con pérdidas definitivas. "Con el tiempo, es posible que tales pagos en rublos puedan ser convertidos a dólares o euros y repatriados de forma legal a Occidente", opinó el inversor.

¿Qué podría significar para Rusia?

Paralelamente, recordó que la decisión de reconocer oficialmente un 'default' corresponde a un tribunal británico o estadounidense después de que se presenten las reclamaciones por parte de fondos o grupos de inversores. Al respecto, Shostak señaló que Rusia "tiene una postura clara", por lo que no hay garantías de que los tribunales occidentales automáticamente se pongan del lado de los inversores. "Lo importante será defender de forma correcta y sistemática la naturaleza artificial de este impago, así como la capacidad y la disposición a realizar los pagos en rublos", agregó.

El experto indica que este tipo de impago artificial no tendrá un impacto serio en la situación interna del país. Al mismo tiempo, señala que el papel de los inversores de Oriente Próximo y Asia, para quienes un posible "estatus de impago tendrá una importancia secundaria", irá creciendo en un futuro cercano. "[Los inversores] se centrarán más en los indicadores macroeconómicos fundamentales reales, la estructura real de la balanza de pagos, ingresos y costos de Rusia como un prestatario soberano", subrayó.