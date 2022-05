Reportan que a los diplomáticos israelíes se les prohibió encontrarse con representantes de Taiwán para no enfadar a China

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel habría instruido a sus funcionarios a que se abstuvieran de invitar a los representantes taiwaneses a los eventos oficiales o participar en los que están organizados por estos en un intento de no tentar acabar con la paciencia de China, informó este lunes el canal público local Kan.

En particular, la cancillería hebrea instó en su mensaje a no invitar a los taiwaneses a los eventos celebrados recientemente en relación con el Día de la Independencia de Israel, al tiempo que tienen prohibido acudir a las celebraciones del Día de la Independencia de Taipéi en octubre, detalla el diario The Times of Israel.

El documento esclareció también que los funcionarios de las misiones diplomáticas de Israel no deben mantener encuentros oficiales con los representantes de Taipéi en público, en las embajadas hebreas u otras instalaciones. Una fuente política indicó a Kan que las instrucciones no constituyen un cambio en la política oficial de Israel y se trata de una aclaración de las directivas existentes.

Las directrices fueron enmendadas luego de un incidente diplomático el mes pasado. En aquel entonces, los medios locales reportaron que Pekín habría colocado dispositivos espías en tazas de viaje regaladas por la Embajada china en Israel a varios ministros israelíes.

Sin embargo, las sospechas resultaron infundadas, ya que el Servicio de Inteligencia y de Seguridad General Interior, Shin Bet, aseguró que no había nada inapropiado en las tazas o otros objetos enviados a los funcionarios.

Por su parte, la misión diplomática china tachó la situación de "rumores sin fundamentos", al señalar que los reportes mediáticos tuvieron "un severo impacto", porque buscaban "abrir una brecha entre China y Israel, empañar la imagen" del gigante asiático, así como "engañar" al público.