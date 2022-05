Moscú afirma que el envío de buques de guerra occidentales al mar Negro para escoltar grano ucraniano agravaría la situación en la zona

El envío de buques de guerra de países occidentales al mar Negro para escoltar barcos que exportan grano ucraniano podría agravar la situación en la zona, advirtió este miércoles el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Rudenko.

"Esto agudizaría drásticamente la situación en la región del mar Negro", afirmó el alto diplomático, citado por RIA Novosti.

Preguntado por periodistas de Interfax, Rudenko subrayó que Rusia está dispuesta al diálogo para resolver el problema de los cargueros con cereal ucraniano bloqueados. "Siempre estamos dispuestos a dialogar con todos los que buscan la paz, a resolver todos los problemas de forma pacífica", destacó.

Al mismo tiempo, Moscú está dispuesto a "proporcionar el corredor humanitario necesario, lo cual hace todos los días", señaló el vicecanciller.

"La solución del problema alimentario requiere un enfoque global que incluya el levantamiento de las sanciones impuestas a las exportaciones y transacciones financieras rusas, así como exigir a Ucrania que desmine todos los puertos en los que están anclados los barcos", expresó Rudenko.

Según reportes de medios occidentales, Reino Unido está coordinando con sus aliados un posible plan para enviar buques de guerra al puerto de Odesa para ofrecer escolta protectora a las naves que exportan grano de Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, propuso el plan este lunes durante las conversaciones con su homóloga británica, Liz Truss, en Londres, publica The Guardian. "Nos acercamos a una nueva cosecha y no hay otra forma práctica de exportar el grano que no sea a través del puerto de Odesa en el mar Negro", afirmó Landsbergis al diario.