La Confederación Indígena de Ecuador anuncia una movilización indefinida a partir del 13 de junio: ¿cuáles son las razones?

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunció una movilización nacional indefinida a partir del 13 de junio.

"Hemos decidido ir a una medida de hecho a nivel nacional, de manera indefinida, a partir del día lunes 13 de junio", informó el presidente de la CONAIE, Leonidas Iza.

El dirigente hizo el anuncio de la fecha concreta —puesto que la movilización ya había sido anunciada unos días atrás— durante un acto realizado el martes, que fue denominado 'Informe a la nación desde la realidad de los pueblos y nacionalidades, una mirada a los 200 años de independencia'.

Este evento se llevó a cabo de manera paralela a la presentación del informe a la nación que hizo el presidente del país, Guillermo Lasso, ante la Asamblea Nacional por su primer año de gestión, en cuyo acto dijo que en estos 365 días han "construido un puente hacia un nuevo Ecuador de libertad, oportunidad y progreso".

"Basta, no vamos a transitar por el camino del neoliberalismo", enfatizó Iza durante su discurso paralelo.

Los motivos

El titular de la CONAIE habló sobre falencias en materia de salud, educación, seguridad, derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas, entre otras áreas que han motivado la movilización indefinida.

En este sentido, criticó que el Gobierno nacional "ha sostenido la idea de reducir el Estado obeso" y como resultado ha recortado "en salud, educación, seguridad y en donde están vinculados directamente los sectores más empobrecidos en este país".

Inseguridad

"Debemos mirar con absoluta objetividad el tema de la inseguridad", dijo Iza. Justamente esta problemática ha sido una de las más álgidas en el último año.

Según cifras oficiales, del 1 de enero al 25 de abril pasado se registraron 1.241 homicidios intencionales en Ecuador; lo que significa que en los primeros cuatro meses se produjeron casi el 50 % de los asesinatos cometidos en todo 2021 (2.491) y la cifra se acerca ya al total registrado en 2020 (1.371).

A eso se le suma la crisis carcelaria con varias masacres que se han cobrado la vida de más de 400 reos desde 2020: ese año fueron 46, el año pasado 316 y en lo que va de 2022 unos 64.

Salud

El dirigente indígena, además, abogó por mayor presupuesto para la salud pública del país, tanto para garantizar buena atención como para que se les dé la titularidad de los cargos al personal sanitario.

"Hermanos médicos, enfermeras que defendieron, y muchos perdieron la vida, en este caso en el tema de la pandemia ¿Cuántos en este momento están teniendo un nombramiento? [...] Además de eso, vamos a un centro de salud no tenemos una curita, no tenemos un paracetamol", reprochó.

Educación

Iza manifestó que deben luchar para que se aumente el presupuesto a las universidades públicas y garantizar un mayor ingreso de jóvenes a estos centros educativos. También para que se garantice la educación en todos los niveles.

"151 unidades educativas en la costa ecuatoriana no han podido reingresar nuevamente a las clases presenciales, simplemente porque no hay condiciones físicas de estos establecimientos educativos; esto significa que 58.000 niños estudiantes no podrán ingresar a las unidades educativas", dijo durante su discurso.

Derechos pueblos originarios

"Nos parece importante avanzar también en los derechos de los pueblos y nacionalidades, los 21 derechos colectivos", aseguró Iza.

Esos derechos están consagrados en el artículo 57 de la Constitución de Ecuador e incluyen mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales y formas de organización social; no ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación; conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias; la consulta previa, libre e informada sobre planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe; entre otros.

También comentó que necesitan que se avance en "la titularización de las tierras de los territorios de los pueblos y nacionalidades" indígenas que están en zonas protegidas, sobre todo donde está la minería y donde está el petróleo.

Otras

Otro de los motivos de la movilización, dijo Iza, incluye exigir que el sistema financiero del país "garantice por lo menos un año de moratoria" en los créditos otorgados, a fin de permitir que se recuperen las economías de los campesinos, agricultores, así como pequeños y medianos comerciantes.

Asimismo, pedirán que se ponga freno a la expansión minero-petrolera. "Queremos dejar absolutamente claro, la minería no es una opción en nuestro país, tan pequeño y tan megabiodiverso", señaló el titular de la CONAIE.

También alzarán la voz con el fin de evitar "la privatización de los sectores públicos estratégicos" del país.

Iza comentó que el país vive actualmente "una nueva ola de migración", a través de procesos irregulares, y señaló que no existe ninguna política para controlar esta situación.

Criticó que, ante todas estas falencias, el Gobierno se jacte de contar con cerca de 8.500 millones de dólares en reservas internacionales.

Levantamiento del Inti Raymi

"Vamos al Levantamiento del Inti Raymi, a recordar esta gesta de la lucha histórica que dieron nuestros taitas, nuestros abuelos en 1990", añadió Iza en su discurso.

El dirigente se refirió con ello a que la movilización indefinida también servirá para rendir honor al Levantamiento del Inti Raymi de 1990, como se conoce a las acciones de resistencia indígena que se llevaron a cabo hace 32 años.

La medida de protesta de aquel tiempo incluyó la toma pacífica de la iglesia de Santo Domingo en Quito, así como cierres de carreteras.

Los manifestantes exigían, entre otras cosas, solución y legalización en forma gratuita de la tierra y territorios para las nacionalidades indígenas; agua para regadío, consumo y políticas de no contaminación; declarar el Estado Plurinacional; obras prioritarias de infraestructura básica de las comunidades indígenas.

¿Qué dice el Gobierno?

Luego del anuncio hecho por la CONAIE sobre la movilización nacional, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, dijo que no descartan convocar un diálogo para conversar al respecto de las demandas.

Aseguró, en conversación con periodistas, que los diálogos son su obligación y que "las puertas del Ministerio de Gobierno y del Gobierno están abiertas para conversar".

"Ellos están en su derecho (de protestar) mientras no haya desmanes, pues la gente es libre de reclamar y decir lo que considere que no está bien", dijo el funcionario sobre las movilizaciones.

Añadió que esto le sirve al Gobierno "como ejercicio de autocrítica". "Sabemos que hay unas cosas que hemos hecho bien y otras cosas que podemos hacerlas mejor", señaló.