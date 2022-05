López Obrador envía sus condolencias por la masacre en Texas y dice que "no hay duda" de que la mayoría de las víctimas eran de origen mexicano

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, externó este miércoles sus condolencias por la masacre en la escuela de Texas (EE.UU.), donde murieron 21 personas, la mayoría niños.

"Quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede. Nos duelen mucho estas desgracias", dijo el mandatario.

En su conferencia matutina, López Obrador lamentó que algunas de las personas asesinadas a tiros fueran descendientes de mexicanos, aunque hasta el momento no hay confirmación de que personas nacidas en México hayan fallecido durante la masacre.

"Hasta ahora, de manera directa nacidos acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría, no hay duda. Es que toda esa región de Texas pertenecía a México. Baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos, y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho", comentó.

"No se trata de hablar del origen, las causas"

En el mismo tono, el mandatario mexicano no quiso ahondar en la venta de armas en EE.UU. para respetar el duelo de los estadounidenses ante la tragedia.

"No quiero tratar ahora ese tema porque está todavía el duelo y no se trata de hablar del origen, las causas, y más si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas, pero sería aprovecharnos de una desgracia, mejor no, mejor vamos a esperar un tiempo", señaló.

México ha denunciado ante tribunales de EE.UU. a las empresas de armas que venden armamento con restricciones laxas a los cárteles de la droga en territorio mexicano.

Este martes, el estado estadounidense de Texas sufrió la masacre escolar más mortífera de su historia luego de que Salvador Ramos, de 18 años, abriera fuego en la escuela primaria Robb Elementary, situada en la ciudad de Uvalde. El ataque se saldó con al menos 21 muertos, incluidos 19 niños,

El atacante, abatido por las fuerzas del orden, era un estudiante de escuela secundaria de la misma localidad, detalló el gobernador de Texas, Gregg Abbott. Ramos había comprado dos rifles de asalto al cumplir la mayoría de edad.