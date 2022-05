"Tengo un pequeño secreto": El autor del tiroteo en la escuela en Texas envió un aterrador mensaje a una chica horas antes del ataque

El joven Salvador Ramos, presunto autor de la balacera en la escuela primaria Robb en la ciudad de Uvalde (Texas), habría enviado un aterrador mensaje a una chica en Instagram horas antes de perpetrar el ataque que dejó un saldo de 21 muertos, incluidos 19 niños.

En particular, se cree que Ramos, abatido por los agentes de seguridad, empezó a enviar mensajes alarmantes a la internauta el pasado 12 de mayo. "¿Vas a publicar mis fotos de armas?", le preguntó el joven. Luego, etiquetó la misma cuenta en una de sus historias en la que aparecían dos rifles, detalla Fox News. "¿Qué tienen que ver tus armas conmigo?", preguntó la mujer. "Solo quería etiquetarte", respondió Ramos.

La chica continuó recibiendo mensajes desde la cuenta asociada con Ramos, aunque no lo conocía en persona. "Apenas te conozco y me etiquetas en una foto con armas", le reprochó la joven.

La mañana de este martes, el atacante le habría enviado varios mensajes. En uno de ellos decía: "Estoy a punto de". La chica preguntó: "¿a punto de qué?", a lo que él respondió: "Te lo diré antes de las 11". Luego, instó a la usuaria a responder y tras pegar un emoticón con una cara sonriente dijo: "Tengo un pequeño secreto. Quiero decirte". En el último mensaje enviado a las 9:16 de la mañana de este martes informaba:"Estoy fuera".

Tras la masacre escolar, la usuaria aseguró que Ramos era "un desconocido" para ella y no sabía nada de él. Además, expresó su pesar a las familias de las víctimas e indicó que había intercambiado mensajes con el tirador porque le tenía miedo. "Ojalá me hubiese quedado despierta al menos para intentar convencerle de que no cometiera su crimen. No sabía", escribió.

Otros diálogos

Un amigo de Ramos, que habló con la cadena CNN bajo condición de anonimato, relató que días antes del ataque, este le envió fotos de un arma de fuego y una bolsa llena de municiones. "Me enviaba mensajes aquí y allá, y hace cuatro días me envió una foto del [fusil] AR que estaba usando... y una mochila llena de cartuchos de 5.56, probablemente como siete cargadores", sostuvo.

Cuando el amigo le preguntó a Ramos para qué necesitaba todo ello, le dijo: "No te preocupes sobre esto". "Procedió a enviarme un mensaje de texto: "Ahora tengo un aspecto muy diferente. No me reconocerías", recordó el amigo.

Mientras, otro excompañero de Ramos, Santos Valdez Jr., aseguró en sus declaraciones a The Washington Post haber interactuado con Ramos dos horas antes del tiroteo. En particular, compartió un meme sobre el centro educativo que decía en mayúsculas: "¿Por qué la escuela sigue abierta?". "Hechos. Eso es bueno, ¿verdad?", respondió Ramos."Ni siquiera sé, ni siquiera voy a la escuela [risas]", escribió Valdez. Sin embargo, ya no recibió respuesta a este último mensaje.