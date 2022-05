Cancillería rusa: "La Administración Biden sufre un éxodo masivo de profesionales de puestos clave"

Se está registrando una carencia masiva de profesionales en las posiciones clave en el Gobierno actual de EE.UU., según ha afirmado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova.

En declaraciones al canal televisivo ruso Pervy Kanal, la vocera señaló: "Esta Administración presidencial de EE.UU. carece masivamente de personas en sus puestos. No tiene nada que ver con nosotros [Rusia], no depende de nosotros, es algo que les ha salido mal [...] Este éxodo masivo es típico de las administraciones de EE.UU. en algún momento entre finales del tercer e inicios del cuarto año [del periodo presidencial], pero en esta ni siquiera se ha llegado a la mitad del periodo, solo un tercio, y no hay nadie en los puestos clave".