"No podemos levantar el pie del acelerador ahora": La canciller británica advertirá a los aliados contra los intentos de "apaciguamiento" hacia Rusia

La secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Liz Truss, advertirá este jueves durante su visita a Bosnia y Herzegovina contra los intentos de "apaciguamiento" hacia Rusia en el contexto del actual conflicto en Ucrania, informa el comunicado oficial.

En particular, la jefa de la diplomacia británica se dirigirá a las fuerzas armadas bosnias para movilizar aún más a los aliados y prestar más ayuda a Ucrania, incluyendo el envío de armas y la imposición de nuevas sanciones.

"La agresión de Rusia no puede ser apaciguada. Hay que enfrentarse a ella con fuerza. Ahora no debemos permitir que se desarrolle un conflicto prolongado y cada vez más doloroso en Ucrania. Debemos ser implacables para garantizar que Ucrania se imponga mediante la ayuda militar y las sanciones. No podemos levantar el pie del acelerador ahora", afirmará Truss en el Salón del Ejército en Sarajevo.

Anteriormente, la canciller británica mencionó que su Gobierno se esforzará por asegurar que Kiev gane a Moscú en el campo de batalla. "No descansaremos hasta que [Vladímir] Putin fracase y Ucrania prevalezca", escribió Truss en su cuenta de Twitter el 24 de abril.

Críticas a Occidente por parte de Zelenski

Mientras, el presidente ucraniano Vladímir Zelenski criticó este miércoles en su mensaje grabado a la nación a los que instan a Kiev a buscar un compromiso con Rusia. "Haga lo que haga el Estado ruso, siempre hay alguien que dice: tengamos en cuenta sus intereses. Este año en [el Foro Económico Mundial] Davos se volvió a escuchar. A pesar de los miles de misiles rusos que golpean a Ucrania. A pesar de las decenas de miles de ucranianos muertos", afirmó el mandatario.

"Y detrás de todas estas especulaciones geopolíticas de quienes aconsejan a Ucrania regalar algo a Rusia, los 'grandes geopolíticos' siempre están poco dispuestos a ver a la gente común. [...] Millones de los que realmente viven en el territorio que proponen cambiar por la ilusión de la paz. Hay que ver siempre a las personas", añadió.