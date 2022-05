Padre de una víctima de la masacre de Parkland: "No hay razón por la que podamos dar 40.000 millones a Ucrania y no podamos proteger a nuestros niños"

El padre de una niña que murió en el tiroteo ocurrido en 2018 en una escuela secundaria de Parkland (Florida, EE.UU.) se dirigió este miércoles a los legisladores y líderes comunitarios pidiendo que mejoren la seguridad en los centros educativos, informa Fox News.

Desde la muerte de su hija, Andrew Pollack se ha dedicado a crear conciencia sobre la necesidad de incrementar la seguridad escolar y ha instado a los progenitores a que se involucren en las escuelas de sus hijos.

Durante una entrevista, Pollack se refirió al reciente tiroteo en una escuela primaria Robb de Uvalde, Texas, que costó la vida a 19 niños y 2 adultos, afirmando que la matanza fue "evitable".

"No hay razón por la que podamos dar 40.000 millones a Ucrania y no podamos proteger a nuestros niños en este país", dijo Pollack, criticando los enfoques del Gobierno federal, el cual, a su juicio, no hace lo suficiente para mantener seguros a los menores. El pasado 21 de mayo, EE.UU. aprobó un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por ese multimillonario monto en medio del actual conflicto con Rusia.

Pollack defendió que las escuelas deberían contar con mayores medidas de seguridad, como un oficial de recursos, un único punto de entrada, cercas en el perímetro y maestros capacitados. "No hay razón en 2022 para enviar a su hijo a una escuela que no se toma en serio la seguridad escolar", resaltó.

Tras el mortal tiroteo ocurrido el martes en la escuela texana, los distritos escolares de EE.UU. están implementando mayores medidas de seguridad.

En cuanto a los padres de estudiantes, Pollack los instó a involucrarse más en su junta escolar local. "Tienen que ir a sus distritos escolares locales, involucrarse, ver quién está en sus consejos escolares y ver si se están tomando en serio la seguridad escolar", apuntó.