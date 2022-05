Muere a los 60 años Andrew Fletcher, miembro fundador de la banda británica Depeche Mode

Andrew Fletcher, miembro fundador de la banda británica Depeche Mode, murió la tarde de este jueves a los 60 años, según un comunicado publicado por la agrupación en redes sociales.

"Estamos conmocionados y llenos de una tristeza abrumadora por el fallecimiento prematuro de nuestro querido amigo y compañero de banda, Andy 'Fletch' Fletcher", se lee en el comunicado.

Se desconocen las causas de su fallecimiento.

Fletcher se desempeñó como tecladista manejando los sintetizadores de una de las agrupaciones pioneras del synth pop (un subgénero de la música electrónica), fundada en 1980 junto a Vince Clarke y Martin Gore, entonces llamada Composition of Sound.

Sus compañeros de carrera lamentaron su partida recordándolo como una persona excepcional con "un verdadero corazón de oro" que "siempre estaba allí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena carcajada o una pinta fría".

Fletcher participó en los 14 álbumes de estudio de Depeche Mode que incluyen éxitos como: 'Enjoy The Silence', 'Personal Jesus' y 'Just Can't Get Enough'.