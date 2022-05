¿Un bloque por la paz y libre de sanciones? La propuesta de Venezuela para frenar el "unipolarismo" de EE.UU.

El embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, propuso este jueves la construcción de un bloque de cooperación libre de medidas coercitivas unilaterales y agresiones, como las sanciones que impone EE.UU. junto a sus aliados contra decenas de países alrededor del mundo.

"Debemos trabajar por la conformación de un espacio internacional libre de medidas coercitivas, donde las sanciones no actúen, un espacio de libertad económica legal, donde los países puedan ejercer su derecho legalmente al comercio, a las transacciones, a la solidaridad, un espacio internacional para proteger de agresiones económicas", señaló Moncada durante una extensa intervención ante el parlamento venezolano.

El diplomático planteó que ese bloque de países se convierta en un espacio que apueste a la "pluripolaridad", sustentada en el respeto al derecho internacional y "la diplomacia de paz", de manera que pueda hacer frente a distintas agresiones como las que ha experimentado Venezuela en los últimos años.

Al fracasar en los primeros intentos de agresión en mayo de 2019 buscan contratar compañías mercenarias para derrocar al gobierno y la República, comprometiendo a organizaciones como la CIA y la DEA junto al gobierno de Iván Duque, lo que devino en la Operación Gedeón. pic.twitter.com/xgaDKd5sg8 — Asamblea Nacional 🇻🇪 (@Asamblea_Ven) May 26, 2022

"Necesitamos reorganizarnos. La tarea de nosotros es construir bloque de paz y de consenso, usando el derecho internacional y la diplomacia de paz. Son 39 países los que están sufriendo como nosotros de la imposición de medidas coercitivas unilaterales ilegales, queriéndonos matar de hambre, de asfixia económica", expresó Moncada, quien puso como ejemplo a Rusia, país al que "le aplican las medidas más grandes de la historia".

Moncada justificó la propuesta alegando que "los tiempos que vienen son muy difíciles" y podrían poner en riesgo la existencia de los organismos multilaterales, ya que, a su juicio, Washington estaría apostando a fracturarlos.

"La ONU está en peligro"

"La ONU está en peligro, todo lo que sea multinacional está en peligro porque quieren imponer el unipolarismo", señaló Moncada, tras asegurar que en la agenda de EE.UU., la OTAN y sus aliados no está la lucha contra la pobreza ni el cambio climático, sino la producción de armas y la imposición de guerras por minerales, agua, alimentos y petróleo.

"Quieren un orden mundial basado en reglas que imponen ellos, que no es el derecho internacional, reglas que nadie sabe cuáles son y que ellos decidirán para implantar el unipolarismo de EE.UU., la OTAN y sus aliados, para someter al mundo por la vía de la fuerza y la coerción económica", advirtió.

El diplomático agregó que mientras Washington y sus aliados se unen cada vez más, los países amenazados no han logrado concretar un espacio para enfrentar estas acciones. En ese sentido, lamentó que el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) no "esté cumpliendo con su deber" ante el escenario actual, que en su opinión apunta a provocar un conflicto con Rusia y un enfrentamiento directo contra China.