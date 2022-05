Reportan que Occidente contemplaría levantar las sanciones contra magnates rusos si ayudan a Ucrania

Occidente estaría contemplando la posibilidad de levantar las sanciones contra los magnates rusos que ayuden a Ucrania, reportó este jueves AP, que se remite a fuentes gubernamentales.

La iniciativa se abordó la semana pasada durante una reunión de ministros de finanzas del G7, señalan los informantes. En el encuentro, la ministra canadiense Chrystia Freeland afirmó que algunos empresarios rusos se pusieron en contacto con ella para tratar el tema.

La propuesta se planteó en el contexto del suministro de dinero adicional a Ucrania y de cómo los activos congelados de los magnates podrían ser una fuente de fondos, escribe la agencia.

Según las fuentes, los ucranianos están al tanto de la idea. "No estaríamos hablando de esto, si no existiera cierta comodidad por parte de los ucranianos", subrayó un funcionario que no quiso ser identificado.

Por ahora, se trata solo de una idea, pero los países occidentales han expresado su interés en la iniciativa, agregó.

Por su parte, el bloguero y político opositor ucraniano Anatoli Sharí calificó la propuesta de "venta de indulgencia" y "extorsión". “¿Cree que parece corrupción? No. Es corrupción", escribió Sharí en su cuenta de Telegram, agregando que "hoy se puede hacer cualquier cosa".

A finales de abril, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó por una mayoría abrumadora un proyecto de ley que permite al Ejecutivo estadounidense vender los activos de lujo congelados en virtud de las sanciones antirrusas. Los legisladores quieren que los fondos obtenidos por esta venta se inviertan en asistencia a Ucrania.

Según datos de la Comisión Europea, los países de la UE han congelado más de 10.000 millones de dólares en activos de magnates rusos desde el inicio del operativo de Moscú en Ucrania.