Incluyen a Henry Kissinger en la lista negra de un portal radical ucraniano

El exsecretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, fue incluido en la lista negra del portal Mirotvórets, un sitio web radical ucraniano.

Según el portal, el político es "cómplice de crímenes de las autoridades rusas contra Ucrania y sus ciudadanos", ya que participó en "la operación especial de información de Rusia contra Ucrania".

La web ucraniana Mirotvórets publica datos personales de periodistas y figuras públicas de diferentes países, que, según sus administradores, representan una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania. La inclusión en su base de datos puede convertirse en un motivo de prohibición de entrada al país, aunque formalmente Mirotvórets no es ningún registro oficial.

Fundado en 2014 por Antón Gueráschenko, entonces asesor del presidente ucraniano y viceministro del Interior entre 2019 y 2021, Mirotvórets ha sido ampliamente criticado por publicar datos personales en detrimento de las propias leyes ucranianas. Pese a que en mayo de 2016 se anunció su cierre, actualmente el sitio aún está activo.

La inclusión del exdiplomático en la lista se produjo después de que sugiriera este lunes que Ucrania debería ceder partes de su territorio a Rusia.

Asimismo, en su discurso con motivo del Foro Económico Mundial 2022, Kissinger opinó que la situación actual hace prácticamente imposible que la nación eslava se convierta en un país neutral hacia Rusia y recordó que hace ocho años señaló en un artículo que "el resultado ideal [de la crisis] sería si Ucrania podría permanecer un estado de tipo neutral, un puente entre Rusia y Europa".

"Creo que esta oportunidad ahora no existe de igual forma pero todavía puede ser concebida como un objetivo final", aseveró el exsecretario de Estado.

A su vez, el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, criticó las palabras del exsecretario de Estado de EE.UU., Henry Kissinger, que sugirió que el país eslavo debería ceder partes de su territorio a Rusia. "No importa qué haga Rusia, siempre hay alguien quien dice: 'vamos a tomar en cuenta sus intereses'", dijo Zelenski en su discurso diario publicado en su cuenta de Telegram. "En Davos, por ejemplo, el señor Kissinger surge desde el pasado remoto y dice que un trozo de Ucrania debe ser entregado a Rusia. Para que no haya una enajenación de Rusia y Europa", afirmó. "Parece como si el señor Kissinger no tuviera 2022 sino 1938 en su calendario", expresó Zelenski.