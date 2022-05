Militar ucraniano: "A nuestro mando no le importa que estemos armados con ametralladoras de los años 1930" (VIDEO)

Un video divulgado en la Red muestra a un militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania criticando a sus superiores por equipar con armas antiguas a su regimiento, que se encuentra en la línea de combate contra las fuerzas rusas.

"El coronel vino y nos mandó a la m***da: que por qué las trincheras no están excavadas correctamente, que las posiciones no están bien... No le gustó nada: que el uniforme está mal, que no está limpio...", cuenta el uniformado.

"¿Pero a nadie le molesta esta m***da que tenemos aquí?", cuestiona a continuación, mostrando una "ametralladora Maxim" datada de los años 1930 siendo utilizada en un conflicto "en pleno 2022".

Quejas de otros regimientos

Otro grupo de militares que aseguran formar parte de la segunda compañía del 46.º batallón de tiradores de las Fuerzas Armadas del país también grabaron un video en el que se quejaron de que tienen que combatir con armas que se usaban durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Tales protestas de los uniformados ucranianos chocan con el masivo envío de armas a Kiev por parte de Occidente. Así, el Comando de Transporte de EE.UU. informó el 24 de mayo que ya envió cargamentos de asistencia militar por más de 52 millones de libras (unas 23.500 toneladas) a Ucrania. Esto incluye 23.942 misiles antitanques, 90 piezas de artillería, 174.173 municiones, 1.033 sistemas de defensa aérea, 1.468 misiles para el mismo propósito, 9 helicópteros, 7.888 armas pequeñas, más de 59,6 millones cartuchos y 33 radares, entre otros armamentos. El organismo señaló que el equipo militar fue enviado para Ucrania y para las tropas estadounidenses desplegadas en Europa.