La batalla de Saúl Luciano Lliuya, el agricultor peruano que hizo historia al demandar a un gigante energético alemán, llega a su recta final

(1/10) Die #Klimaklage des peruanischen Andenbauern und Bergführers Saúl Luciano Lliuya gegen #RWE ist 6,5 Jahre nach Klageeinreichung in die entscheidende Phase eingetreten.Im Thread fassen wir den Fall zusammen und erklären, was in dieser Woche passiert ist.🧵 #SaulvsRWEpic.twitter.com/fOEFRRjC6M