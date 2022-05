Luego de 32 días la Caravana indígena Wixárica toca la puerta del Palacio Nacional de México y pide a López Obrador que los reciba

Después de 32 días de caminata y más de 1.000 kilómetros recorridos, la Caravana de la Dignidad y Conciencia Wixárika —integrada por unos 200 miembros de ese pueblo indígena— tocó a las puertas del Palacio Nacional de México, sede del Ejecutivo, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que los reciba e interceda para cumplir con la ley y la restitución de más de 11.000 hectáreas de tierras comunales que han sido invadidas y explotadas por ganaderos.

Los wixárikas llegaron luego del mediodía de este viernes a la sede gubernamental, ubicada al oriente de la Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de Ciudad de México, con la aspiración de que el jefe de Estado, quien durante la jornada realiza una gira por Sinaloa y Chihuahua, les abriera la puerta, los recibiera y atendiera sus demandas.

"Nuestra autoridad acaba de tocar la puerta del Palacio Nacional y no salió el presidente, nos sentimos frustrados. Desde el 25 de abril salimos con la esperanza de que se nos haga un acto de justicia (...) No tenemos palabra para contener nuestra impotencia. Lo que acabamos de presenciar se puede interpretar como una total falta de respeto. Hemos caminado un poco más de 1.000 kilómetros para mover el corazón de nuestro presidente y por lo visto no lo hemos logrado", dijo frente al Palacio uno de los integrantes de la caminata.

En unos momentos comienza la conferencia de prensa por parte de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika quienes después de 32 días de caminar llegan a Palacio Nacional en CDMX.

Luego, Óscar Hernández, una de las autoridades indígenas de los pobladores de San Sebastián Teponahuaxtlán y su aledaño Tuxpan de Bolaños, que partieron en caminata desde Jalisco el pasado 25 de abril, señaló que a pesar de que la puerta de la sede del Ejecutivo no se abrió este viernes, ellos confían en que López Obrador los pueda recibir el próximo lunes.

"México está enterado de nuestra lucha. Llegamos al Palacio Nacional con una sola idea, exigencia y necesidad (...) Aunque hoy no nos abrieron la puerta, confiamos y le pedimos al presidente de México que el día lunes nos pueda recibir, es lo único que nosotros podemos pedir, por una sola exigencia, la restitución de nuestras tierras", dijo Hernández.

Continúa el caminar de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika en CDMX con dirección a la Basílica de Guadalupe.

El líder indígena agregó que si el presidente mexicano no escucha sus peticiones, convocarán a los más de 20.000 indígenas wixárikas para que se sumen a la lucha y lleguen a la capital, para ver si de esa manera López Obrador les da una respuesta. "Estaremos convocando a todos para que nos acompañen en esta lucha, para que el jefe de la Nación nos pueda recibir, nos pueda atender y pueda dar indicaciones claras de cómo se nos va a resolver nuestro conflicto agrario", agregó Hernández.

"Un conflicto agrario añejo"

Los wixáricas se encuentran en la capital mexicana desde este jueves, cuando ofrecieron una conferencia de prensa desde el Antimonumento a los 43 —un lugar que rinde honor a los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa—, para visibilizar sus reclamos y explicar la situación que viven desde hace más de 60 años por "un conflicto agrario añejo" que no se ha resuelto por la falta de "seriedad" del "Gobierno Federal", a pesar de que cuentan con sentencias a su favor para la restitución de sus tierras.

"Venimos a exigirle al Gobierno de la República que nos haga justicia y se nos restituyan de una buena vez nuestras tierras. La comunidad ha ganado esas demandas y lo que falta es que se ejecuten", dijo Hernández al llegar a la capital.

Ahora, conferencia de prensa de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika en el Antimonumento a los 43 en CDMX

Por su parte, el abogado de los indígenas, Carlos González García, agregó que aunque la lucha lleva más de medio siglo, las autoridades solo han logrado restituir 41 hectáreas de tierras, "un territorio ínfimo" en comparación con el que "realmente" le pertenece a los wixáricas, motivo por el que consideran que "el Estado mexicano está incumpliendo con los derechos del pueblo".

Continúa el caminar de la Caravana por la Dignidad y Conciencia Wixárika a través de la CDMX, este día llegará a Palacio Nacional en donde se realizará una conferencia de prensa a las 11:00 hrs.

"El 15 de julio de 1953, la Presidencia de México tituló 240.447 hectáreas de superficie para la comunidad wixárica, una de las comunidades más grandes del país, que ha sufrido terribles despojos de sus tierras, violencia, discriminación del Estado, ganaderos y pequeños propietarios que invadieron y han usurpado sus derechos", señaló González, quien recordó los conflictos judiciales sin resolver que afronta este pueblo indígena.

Los representantes de la comunidad wixárica también han resaltado que su caminata busca mostrar "dignamente" y "hacer consciente a la población mexicana" de la lucha que emprenden desde hace décadas.

Los wixáricas, conocidos también como huicholes, son uno de los pueblos indígenas más antiguos de los 68 que habitan México. De acuerdo con los datos oficiales, sus más de 47.000 miembros habitan principalmente en los estados de Durango, Jalisco y Nayarit, en donde encabezan un activismo permanente por la defensa de sus recursos naturales. Son una comunidad combativa.