Trump: "Si vuelvo a postularme a la presidencia y gano, cargaría contra los delitos violentos como nunca antes"

Durante su discurso en la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle en Houston (Texas, EE.UU.), este viernes, Donald Trump prometió mano dura contra la violencia en el país en el caso de que volviera a gobernar algún día.

El expresidente republicano recordó que durante los disturbios masivos de 2020, por "obligación política y moral" les permitió a los gobernadores demócratas de las regiones afectadas hacer frente a la situación y resolver los problemas por su propia cuenta. "Si vuelvo a hacerlo, es decir, si me postulo a la presidencia y gano, ya no me sentiría obligado a proceder de la misma forma, cargaría contra los delitos violentos como nunca antes", declaró.