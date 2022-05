The New York Times: EE.UU. ya ha aprobado el envío a Ucrania de sistemas de lanzamisiles múltiple de largo alcance

La Administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya habría aprobado el envío de sistemas de lanzamisiles múltiple de largo alcance a Ucrania, informó este viernes el diario The New York Times, citando a funcionarios conocedores del asunto.

El suministro se anunciará, probablemente, la próxima semana, según lo confirmó una de las fuentes. De esta forma, Washington buscaría incrementar significativamente las capacidades militares de Ucrania, que actualmente no dispone de sistemas de semejante alcance.

Aunque las fuentes no ofrecieron detalles acerca de los tipos de misiles involucrados en el envío, el medio señala que la entrega podría incluir M31 GMLRS para sistemas de misiles de lanzamiento múltiple guiado, un arma de alta precisión guiada por satélite que lleva, aproximadamente, la misma cantidad de explosivos que una bomba aérea de 500 libras (unos 225 kilos). El alcance de este tipo de misiles, precisamente el más usado por Washington, es de más de 40 millas (más de 64 kilómetros), destaca el periódico.

Además, la Casa Blanca planea incluir sistemas de lanzamisiles múltiple ligero montados en camiones HIMARS, que pueden llevar hasta seis misiles tipo GMLRS y dispararlos a distancias de hasta 70 kilómetros, o bien un misil ATACMS a 300 kilómetros, o incluso dos misiles PrSM a 499 kilómetros, según indica la página web del fabricante Lockheed Martin.

Dado al alcance de los sistemas, en la Administración Biden existía "cierto recelo" debido a que el presidente ruso, Vladímir Putin, pudiera ver el suministro como "provocador", señala el medio. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, advirtió este jueves que el envío de armas sofisticadas a Kiev, capaces de golpear el territorio ruso, sería un paso hacia una "escalada inaceptable".

En cualquier caso, la Casa Blanca quiere presentar el envío con argumentos razonables, en el sentido de que no está dotando a Kiev con armas para asestar golpes en el territorio ruso, indicaron las fuentes al diario.

Sin confirmación oficial del Pentágono

Paralelamente, la cadena CNN reportó este jueves que el nuevo paquete de ayuda militar incluiría los sistemas M270 MLRS (capaces de disparar 12 misiles GMLRS, entre otros tipos de municiones) y los HIMARS. Sin embargo, el vocero del Pentágono, John Kirby, se negó a confirmar si la decisión estaba tomada. "No voy a adelantarme al punto en el que nos encontramos en el proceso. [...] No me voy a adelantar a decisiones que aún no hemos anunciado ni hablado", afirmó este viernes en una rueda de prensa.

Las autoridades ucranianas han solicitado en reiteradas ocasiones que les suministren los sistemas MLRS. Tras mantener una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, el secretario de Estado, Antony Blinken, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmitri Kuleba, escribió esta misma jornada en su cuenta de Twitter:"Las armas pesadas en la cima de nuestra agenda, y más están en camino".