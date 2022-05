EE.UU. fabricará casi 1.500 misiles antiaéreos Stinger para reabastecer sus reservas tras los envíos a Ucrania

El portal especializado DefenseNews señala que el Ejército estadounidense no ha comprado un solo Stinger desde 2005.

El Ejército de EE.UU. ha adjudicado un contrato para la fabricación de casi 1.500 misiles antiaéreos portátiles Stinger para reponer sus reservas tras el envío masivo de estos sistemas a Ucrania en el marco del operativo militar ruso, informa Reuters .

Según reportó la agencia este viernes, el contrato, otorgado este miércoles al fabricante Raytheon Missiles & Defense, prevé la producción de hasta 1.468 misiles de este tipo por un valor de hasta 687 millones de dólares con opciones añadidas. El pedido no estipula una fecha concreta para la finalización de la entrega, pero se estima que tardaría hasta 30 meses en completarse, detalló el medio.

Por su parte, Raytheon lanzó un comunicado este viernes en el que detalló que el acuerdo prevé la producción de 1.300 unidades de Stinger por valor de 624 millones de dólares, así como el apoyo de ingeniería, el equipo de pruebas y las disposiciones para "abordar la obsolescencia, modernizar los componentes clave y acelerar la producción". "La financiación se utilizará para mejorar la producición de Stinger en un esfuerzo por satisfacer la necesidad urgente de reabastecimiento", indicó el presidente de la empresa, Wes Kremer.

Mientras, el Pentágono confirmó el pedido por valor de más de 624,6 millones de dólares y precisó que la fecha estimada para la finalización del pedido es el 30 de junio de 2026.

El portal especializado DefenseNews señala que el Ejército estadounidense no ha comprado ni un solo Stinger desde 2005. El CEO de Raytheon, Greg Hayes, indicó a finales de abril que la compañía podría no fabricar nuevos Stinger hasta al menos 2023. "Algunos de los componentes ya no están disponibles en el mercado, por lo que vamos a tener que rediseñar algunos de los componentes electrónicos de la cabeza del buscador del misil. Eso nos va a llevar un poco de tiempo", señaló en aquel entonces.

Además, la línea de producción de dichos sistemas antiaéreos fue cerrada en diciembre de 2020. La única instalación de Raytheon que sigue ensamblando Stinger se encuentra en el estado de Arizona, aunque su capacidad de producción es baja y se usa para el suministro de estos sistemas a clientes extranjeros.